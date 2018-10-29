Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 64

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.

H ΕΓΓΟΝH ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783.

e-mail: [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΜΙΛΗΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 30-10-2018 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΥΡΣΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ & ΘΕΑΝΩ ΜΙΛΗΔΑΚΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΕΝΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/10/2018 19:48

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/505221

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