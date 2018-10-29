Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 64
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.
H ΕΓΓΟΝH ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783.
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΜΙΛΗΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 30-10-2018 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΥΡΣΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ & ΘΕΑΝΩ ΜΙΛΗΔΑΚΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΕΝΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.