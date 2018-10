ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ AXDW- KΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πενταήμερη η Athens Xclusive Designers Week ή αλλιώς η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί κυρίως στο Ζάππειο Μέγαρο 31/10- 4/11 καλωσορίζοντας τα σόου 35 σχεδιαστών και το καθιερωμένο κοινό αγοραστών, επενδυτών, δημοσιογράφων, εκπροσώπων της εγχώριας σόουμπιζ κ.α. Μάλιστα, φέτος έχει τιμώμενους καλεσμένους τον διάσημο Diego Dolcini, head shoe designer του οίκου Balmain, ο οποίος γιορτάζει 25 χρόνια στο χώρο των υποδημάτων και θα παρουσιάσει συλλεκτικά κομμάτια σε συνεργασία με τον οίκο Baccarat αλλά και τον περίφημο μέτρ της υψηλής ραπτικής Zuhair Murad, που κάνει θραύση στο red carpet του Χόλιγουντ και θα δείξει την pret a porter συλλογή του για πρώτη φορά.

Eπιπλέον, 7 διεθνείς σχεδιαστές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και το Λος Αντζελες καταφθάνουν, ενώ όλο το πενταήμερο θα διεξάγεται ο ανοιχτός διαγωνισμός Fashion Design Project με κατάθεση σχεδίων νέων ταλέντων. Από το εγχώριο στερέωμα της μόδας θεωρούνται πολυαναμενόμενες οι επιδείξεις εκτός Ζαππείου επιφανών ονομάτων: Kathy Heyndels& Giannetos Handmade στο ρουφ του City Link, Μi-Ro και Sotiris Georgiou στο Ωδείο Αθηνών. Ο αγαπημένος νοσταλγός της vintage αρχοντιάς Vassilis Zoulias θα «κλείσει» την όλη διοργάνωση την Κυριακή στο Ζάππειο.

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Δυο οι πατρινές συμμετοχές στην AXDW: Η Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου του πατρινού fashion brand The Artians by Konstantina θα παρουσιάσει την καινούρια της συλλογή «Dyas Athina» με εικαστική αισθητική και ιδιαίτερα μοτίβα το Σάββατο 3 Νοεμβρίου το απόγευμα με τον περιζήτητο dj Valeron στα decks και τσάντες Urania Gazelli.

Η Κατερίνα Καμίση θα εκθέσει τα κοσμήματά της 2K10 στη σάλα Xclusive Elements όλο το πενταήμερο μαζί με άλλους σχεδιαστές (Desperate Artists Elinas Treasures, E.T. Collection, Miaou Miaou, She by She). Προτείνει κυρίως μεγάλα σκουλαρίκια με πανέμορφες ημιπολύτιμες πέτρες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου

-Sotiris Georgiou στο Ωδείο Αθηνών

-Kathy Heyndels & Giannetos Handmade στο Upper House στο ρουφ της Στοάς City Link.

-Opening Party στο City Link

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου

-Aπό τις 4 μ.μ. Flori de ΙΕ, Catalin Botezatu, Art.Look, Miau by Clara Rotescu.

-Tassos Mitropoulos

-Diego Dolcini στο Περιστύλιο

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

-New Designers Awards: Alexandra Design, Anastasia Laftsidi, Frini Giannouli, Klelia Andrali, Christina E. Vatsina, Heliana.

-Lefkon

-Luna Morgaciova

Σάββατο 3 Νοεμβρίου

-Από τις 12 μ.μ. Coral Castillo, Andreea Dogaru, Nash by Natasha Avloniti, Loukia Kyriakou.

-Στις 4 μ.μ. Zuhair Murad

-Στις 5 μ.μ. Un Petit Defile, ρούχα γαλλικής εξοχής σε συνεργασία με τη Le Petit Marseillais

-Στις 6 μ.μ. The Artians

-Olga Karaververis

-Dapne Valente

Kυριακή 4 Νοεμβρίου

-Vassilis Zoulias και 90’s glamour

-Σχεδιαστές της σχολής Fashion Workshop: Clon8, Irene Angelopoulos, Valtadoros, Gaffer & Fluf, Peace & Chaos

-MI-RO στο Ωδείο Αθηνών

*Xορηγοί: British American Tobacco, Kafea- Illy Iperespresso, Rene Furterer, Martini, Mac Cosmetics.