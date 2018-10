Η OFF WHITE ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΕ ΤΗ GUCCI! (ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΟΘΗΤΩΝ BRANDS ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ)

Είναι γεγονός: Η αμερικανικη alternative εταιρεία Off White του πολύπλευρου influencer Virgil Abloh στέρησε το θρόνο του πιο εμπορικού και περιζήτητου label από τον ιταλικό κολοσσό Gucci ανεβαίνοντας 33 θέσεις στον κατάλογο της ιντερνετικής πλατφόρμας Lyst. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο, το κοινό των επώνυμων labels ψωνίζει πρώτα Off White, μετά Gucci και έπειτα Balenciaga.

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ OFF WHITE

Στατιστικές και έρευνες αγοραστικής συμπεριφοράς αποδεικνύουν πως η Off White έχει πετύχει κατακόρυφη άνοδο σε ζήτηση. O Virgil Abloh έχει δημιουργήσει διεθνή παροξυσμό με τα t-shirts, τα sneakers και τις logo ζώνες του ενώ απογειώθηκε η δημοτικότητά του το φετινό καλοκαίρι επειδή συνεργάστηκε με τη Louis Vuitton, την Ikea, τη Nike και σχεδίασε το περίφημο φόρεμα της tennis star Σερένα Γουίλιαμς στο US Open. Mε ασυναγώνιστους συμμάχους τα social media και «κολλητό» τον Kanye West, ο Αbloh είναι εμπορικά το σημαντικότερο όνομα στη μόδα σήμερα. Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι παρουσίασε στη Μύκονο ειδική σειρά για το νησί και έπαιξε μουσική στα decks. H Off White με έδρα το Μιλάνο, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές ανά τον κόσμο ενώ ο 37χρονος Abloh σύμφωνα με το Time ανήκει στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή σήμερα. Oι πλάγιες ασπρόμαυρες ρίγες, τα γράμματα και τα σήματα είναι τα εμβλήματα της εταιρείας του.

Γενικότερα όμως παρατηρούμε πως η Αμερική με την street style αισθητική της εισβάλλει δυναμικά στο χώρο των fashion brands –πειρασμών. Πέρα από την Off White, Nike και Yeezy (που ανέβηκαν πέντε θέσεις) συναγωνίζονται σε δημοτικότητα Prada, Versace, Vetements. Μεγάλη άνοδο σε ζήτηση παρατηρείται πάντως και για τα παραδοσιακά ιταλικά σήματα Fendi και Valentino.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΛΕΟΝ Η GUCCI

TΡΙΤΗ Η BALENCIAGA

Συγκεκριμένα η λίστα έχει ως εξής:

THE LYST INDEX HOTTEST BRANDS

OFF WHITE GUCCI

BALENCIAGA NIKE PRADA VERSACE YEEZY VETEMENTS FENDI VALENTINO

THE ΗΟΤTEST PRODUCT: DIOR SADDLE BAG

Η τσάντα Dior Saddle ήταν το πολυπόθητο προϊόν του τριμήνου, κάτι που παρατηρήθηκε αφότου 100 mega influencers δημοσίευσαν μια εικόνα τους στο Instagram με to νοσταλγικό αξεσουάρ στις 19 Ιουλίου. Η διάσημη τσάντα των ‘90s σε δέρμα ή ύφασμα, με Dior logo και στολισμένη από κεντημένους ιμάντες επανήλθε πανηγυρικά στο προσκήνιο με τη σφραγίδα της Maria Grazia Chiuri.

Υπογραμμίζουμε πως στην κατηγορία των λεγόμενων ugly sneakers τα M2K Tecno sneakers της Nike και τα Off White x Nike the 10 Αir Presto ξεπέρασαν πια σε ζήτηση τα πολύκροτα αθλητικά της Balenciaga και της Fila.