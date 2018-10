Ο θρύλος Μάικλ Κέιν έβγαλε βιβλίο & παίζει στο φιλμ "Εντιμότατοι Κλέφτες" - Προβάλλεται & στην Πάτρα

Ανάμεσα στα νέα φιλμ που έκαναν πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στα Odeon Veso Mare, στην Πάτρα είναι και η περιπέτεια με κάποια κωμικά στοιχεία, «King of Thieves – Εντιμότατοι Κλέφτες» σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μαρς, σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ.

Το φιλμ που στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε να παίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου έχει για βασικό του ατού την παρουσία του 85χρονου σταρ Μάικλ Κέιν, ενός σπουδαίου και πολυβραβευμένου ηθοποιού (έχει στην κατοχή του 2 Όσκαρ), ο οποίος μάλιστα όπως διαβάσαμε σε δηλώσεις του στο νέο τεύχος του περιοδικού Esquire (Νοεμβρίου 2018) τον περασμένο Μάρτιο βγαίνοντας να φτυαρίσει το χιόνι στην αυλή του σπιτιού του, γλίστρησε και έπεσε με συνέπεια να σπάσει το πόδι του, γεγονός που τον καθήλωσε για αρκετό διάστημα. Αυτό το απρόοπτο συμβάν τον έκανε να σκεφτεί πολλά, μάλιστα βρήκε και το χρόνο να γράψει κι ένα βιβλίο, με τίτλο «Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life».

Από το περιοδικό ρωτήθηκε αν σκέφτεται να βγει στη σύνταξη και να σταματήσει να κάνει ταινίες για να απαντήσει ο συμπαθής και φλεγματικός Κέιν πως είναι πολύ ωραίο να είσαι 85 και να μπορείς ακόμα να παίζεις ρόλους στο σινεμά. Όσο για τη συμβουλή του, είναι να χαίρεσαι τη ζωή, να κρατάς την ψυχραιμία σου και συνάμα να είσαι δυνατός!

Ο ίδιος απολαμβάνει τις χαρές που του προσφέρει η οικογένεια του, τα παιδιά και τα εγγόνια του ενώ στην ταινία «Εντιμότατοι Κλέφτες» θυμάται κάτι από την αίγλη παλαιότερων ταινιών του όπως ο «Άλφι» ή το «The Italian job».

Πρόπερσι τον είχαμε δει στο παρόμοιου ύφους «Εκδίκηση με στυλ» ενώ εδώ στους «Εντιμότατους Κλέφτες» κεντρικός ήρωας είναι ο Μπράιαν Ρίντερ, ο οποίος υπήρξε διάσημος κλέφτης στα νιάτα του, ενώ τώρα στα 77 του συγκροτεί μια συμμορία από αλλοπρόσαλλους εγκληματίες με σκοπό να διαπράξουν μια πρωτοφανή ληστεία στο θησαυροφυλάκιο του Hatton Garden. Οι κλέφτες, όλοι μεταξύ 60 και 70 και ετών, εκτός από έναν, επιστρατεύουν τις παλιομοδίτικές μεθόδους τους και σχεδιάζουν την ληστεία για το σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Παριστάνοντας τους εργάτες, μπαίνουν στο θησαυροφυλάκιο, εξουδετερώνουν τον συναγερμό και ξεκινούν να σκάβουν μία τρύπα στον τοίχο του. Δύο μέρες αργότερα κατορθώνουν να το σκάσουν με λεία που ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, σε κοσμήματα και μετρητά. Καθώς η αστυνομία φθάνει στον χώρο του εγκλήματος και η ανάκριση ξεκινάει, ρωγμές αρχίζουν να διαφαίνονται μεταξύ των μελών της ιδιόμορφης συμμορίας καθώς αδυνατούν να μοιράσουν δίκαια μεταξύ τους την λεία.

Στο φιλμ διάρκειας 108 λεπτών που προβάλλεται στα Οdeon Veso Mare, παίζουν οι: Charlie Cox, Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Ray Winstone και Paul Whitehouse.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ