Πάτρα: Θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Ιωάννη Φίκα, «Η πόλη στον χώρο και τον χρόνο»

Το βιβλιοπωλείο "Discover", οι Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, το φροντιστήριο "Άνοδος" (Άνοδος Φροντιστήριο) και ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας συνδιοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ιωάννη Φίκα (Yannis Fikas) με τίτλο «Η πόλη στον χώρο και τον χρόνο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις 20:00 το βράδυ, στο χώρο του βιβλιοπωλείου στον πεζόδρομο Βούρβαχη 3, κάτω από την Κορίνθου.

Το βιβλίο θα προλογίσει ο Δημήτρης Καρανάσιος, φιλόλογος. Χαιρετισμό θα απευθύνει η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας, Έφη Αναλυτή.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου, τηλεοπτικός παραγωγός.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο προσκαλεί τον αναγνώστη σ’ ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, σε µια µοναδική φιλοσοφική και πολιτιστική περιπέτεια, η οποία αρχίζει από την πόλη των Θηβών, την Αθήνα, τη Ρώµη, το Παρίσι, τη Φλωρεντία, το Λονδίνο, την Πράγα, τη Βενετία, τη Βιέννη και φθάνει ως τις ηµέρες µας.

O Ιωάννης Φίκας έχει διδάξει προσωκρατική φιλοσοφία στο State University of New York Empire State College, 2013-2017 και Φιλοσοφία της Αναγέννησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2001-2008). Έχει εργαστεί ως Director of Public Affairs στο New York College, Athens, Greece 2013-2017 και ως Executive Director for Learning Technologies στο Derre College, Athens, Greece, 1995-2012.

Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων µε φιλοσοφικό και ανθρωπολογικό περιεχόµενο, 2000-2018:

• Philosophy & Leadership, Lectures, on Education, Art, Philosophy and Culture, Michalis Sideris Publications, Athens, 2017. • Ο Κόσµος, η Πόλη και ο άνθρωπος, Φιλοσοφικά κείµενα, εκδόσεις Νίκας, Αθήνα 2016. • Τζιορντάνο Μπρούνο, η Θέση του στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών, εκδόσεις Νίκας, Αθήνα 2012. • Μονοπάτια Τέχνης και Σοφίας, εκδόσεις Νίκας, Αθήνα 2010. • Τέχνη και Πολιτισµός του Αρχαίου Κόσµου, εκδόσεις Καρακώτσογλου, Αθήνα 2005. • Μύθοι και Επικοινωνίες, εκδόσεις Νίκας, Αθήνα 2003. • Τζιορντάνο Μπρούνο, η Θέση του στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000.