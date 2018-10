Στην Αθήνα για 2 συναυλίες ο σπουδαίος συνθέτης Ζμπίγκνιου Πράισνερ

Ο σημαντικός Πολωνός συνθέτης Ζμπίγκνιου Πράισνερ – Zbigniew Preisner, γνωστός και ως ο συνθέτης των ταινιών του αξέχαστου σκηνοθέτη Κριστόφ Κισλόφσκι, Μπλε, Κόκκινη, Λευκή ταινία, Η διπλή ζωή της Βερόνικα, Δεκάλογος, κ.α. έρχεται στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, το σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεμβρίου 2018 στις 20.30.

Καταφθάνει στην Αθήνα για να μας θυμίσει ότι η αληθινή μουσική αναβλύζει αγάπη, με την μόνη δύναμη που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και τους λαούς, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Συμμετέχουν οι:

LISA GERRARD

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

EDYTA KRZEMIEN Σοπράνο

KONRAD MASTYLO Πιάνο

ZBIGNIEW PALETA Βιολί.

Ακόμα συμπράττει η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Μικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης».

«Η μουσική μου δεν είναι κλασική όμως ταυτοχρόνως δεν είναι και μουσική ταινιών με τη στενή του όρου έννοια. Φτιάχνω δημιουργίες. Γράφω δημιουργική μουσική με την καρδιά. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης: Ζούμε με συναισθήματα, όχι με τις ώρες στο ηλιακό ρολόι. Θα έπρεπε να μετράμε το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς...», έτσι περιγράφει την μουσική του ο σπουδαίος συνθέτης Ζμπίκνιου Πράισνερ που έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στις 3 και στις 4 Νοεμβρίου δύο εφ’ όλης της ύλης συναυλίες, στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι συναυλίες αυτές θα περιλαμβάνουν όλες τις διάσημες μελωδίες από τις ταινίες που έχει αγαπήσει το κοινό, καθώς και αποσπάσματα από την συνεργασία του με την διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λίζα Γκέραρντ των Dead Can Dance. Η αψεγάδιαστη και μοναδική φωνή της Λίζα Γκέραρντ έρχεται να μας συστήσει ερμηνείες από τα soundtracks ταινιών “Lies We Tell” και “ Valley of Shadows” (το οποίο έχει προταθεί και για το 2018 World soundtrack Public Choice Awards), όπως κι ένα απόσπασμα από το έργο που έχει τίτλο «Ημερολόγια Ελπίδας», βασισμένο στα ημερολόγια και τα ποιήματα των παιδιών θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Μια άλλη σπουδαία συμμετοχή είναι αυτή της μεγάλης Ελληνίδας ερμηνεύτριας Μαρίας Φαραντούρη που ο διεθνής Τύπος έχει ονομάσει Μαρία Κάλλας του λαού (The Daily Telegraph) και Joan Baez της Μεσογείου (Le Monde). Η Μαρία Φαραντούρη θα ερμηνεύσει το σπουδαίο «Κοντσέρτο για την Ενωμένη Ευρώπη», τον «Ύμνο της Αγάπης» από την επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους με την εκπληκτική φράση: «Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει...».

Ο ίδιος ο Preisner έχει πει χαρακτηριστικά,“ θα είναι για μένα μια μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία που θα συνεργαστώ με μία τόσο μεγάλη Μορφή και ερμηνεύτρια του Ελληνικού τραγουδιού, κάτι που ήταν άλλωστε και μεγάλη επιθυμία μου από παλιά”.

Στις δύο συναυλίες συμμετέχουν επίσης η σπουδαία σοπράνο Εντίτα Κρζεμιέν, ο διάσημος πιανίστας Κοντράντ Μαστίλο, ο εξαιρετικός βιολιστής Ζμπίκνιου Παλέτα αλλά και η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (διδασκαλία και προετοιμασία Καμπάνης Σαμαράς) και η Μικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης» (διδασκαλία & προετοιμασία Βασιλική Κατσούκα- Σαμαρά).

Μελωδίες όπως το «Lacrimosa», «Concerto in e minor», «Tango», « Requiem for my friend» «To Know» αλλά και τόσα άλλα αγαπημένα μουσικά θέματα του Πράισνερ θα ακουστούν και πάλι, για να μας θυμίσουν την ανυπέρβλητη αξία της μουσικής που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Πράισνερ ανήκει στη νέα γενιά Πολωνών συνθετών που συνεχίζουν την πλούσια μουσική παράδοση της χώρας τους. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και ιστορία, αλλά η αγάπη του ήταν για τη μουσική κι έτσι στα είκοσι του χρόνια άρχισε να μαθαίνει μόνος μουσική, γράφοντας τις νότες καθώς άκουγε τους δίσκους. Έτσι αυτοδίδακτος ξεκίνησε να γράφει σιγά σιγά την μουσική του επηρεασμένος από τους συμπατριώτες του συνθέτες του 19ου αιώνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελωδία, καλλιεργώντας ένα πρωτοποριακό στιλ. Και κατάφερε να γίνει ο μεγαλύτερος Πολωνός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και ένας από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη.

Έχει υπογράψει τη μουσική σε πάνω από 40 ταινίες, κατά κύριο λόγο Ευρωπαίων σκηνοθετών. Τον γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τη δουλειά του για την ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι «Η διπλή ζωή της Βερόνικα», όταν με το ψευδώνυμο Βαν ντε Μπαντεμάγερ υπέγραφε ένα από τα ομορφότερα κινηματογραφικά θέματα όπως είναι το «Concerto in e minor, Version 1798».

Ο Ζμπίγκνιου Πράισνερ έκτοτε έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των κινηματογραφόφιλων, και όχι μόνο βεβαίως, με τις περίφημες συνεργασίες του και στις άλλες ταινίες τουΚισλόφσκι («Ο δεκάλογος», «Μικρή ιστορία για ένα φόνο», «Τα τρία χρώματα: Μπλε, Λευκό, Κόκκινο») καθώς και σε ταινίες άλλων σημαντικών σκηνοθετών, όπως το «Europa Europa» της Ανιέσκα Χόλαντ, το «Μοιραίο πάθος» του Λουί Μαλ, το «Όταν ένας άντρας αγαπά μια γυναίκα» του Λούις Μαντόκι καθώς και το «Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις» της Λουκίας Ρικάκη.

Απέρριψε δεκάδες προτάσεις να γράψει μουσική για ταινίες του Χόλυγουντ και επιμένει να πιστεύει ότι ο ιδανικός τρόπος για να γράψεις μουσική για ένα φιλμ είναι να είσαι συνεχώς στα γυρίσματα και να συνεργάζεσαι με τον σκηνοθέτη, ακριβώς όπως έκανε με όλα τα soundtrack που έχει δημιουργήσει. Ο Ζμπίγκνιου Πράισνερ ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του σπουδαίου σκηνοθέτη Κριστόφ Κισλόφσκι, όπως ήταν ο Φελίνι με τον Νίνο Ρότα, ο Σέρτζιο Λεόνε με τον Μορικόνε, ο Χίτσκοκ με τον Χέρμαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηχογραφήσεις της μουσικής του Πράισνερ για τον κινηματογράφο έχουν κάνει ρεκόρ πωλήσεων: η «Διπλή ζωή της Βερόνικας» έχει πουλήσει πάνω από 300.000 CD ενώ η τριλογία «Τα τρία χρώματα» έχει ξεπεράσει τις 700.000 αντίτυπα. Έχει βραβευθεί για τις συνθέσεις του για τον κινηματογράφο, με την Αργυρή Άρκτο (Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου), δύο βραβεία César (Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου) και έχει λάβει 3 συνεχόμενες μνείες ως “o καλύτερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής” από την Ένωση Κριτικών του Λος Άντζελες. Επιπλέον είναι επίτιμο μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Μετά τον θάνατο του αγαπημένου του φίλου και συνεργάτη Κριστόφ Κισλόφσκι ο Πράισνερ έγραψε το «Requiem for my Friend» ενώ έχει συνθέσει μουσική και τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι τραγουδιστές με τελευταίο το «Diaries Of Hope» που έχει αποδώσει η Λίζα Γκέραρντ.

Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες του είναι αυτή με τον David Gilmour από τους Pink Floyd, όπου συγχρόνως τους δένει και μια χρόνια φιλία. Τη τελευταία κοινή τους συναυλία το 2016 στο Wroclaw της Πολωνίας την παρακολούθησε πάνω από 200.000 θεατές.

Τέλος ο Πράισνερ έχει δηλώσει πως αγαπάει την Ελλάδα και για αυτό για μεγάλα διαστήματα του χρόνου του αρέσει να μένει στο σπίτι του στην Ρόδο. Λατρεύει επίσης την ποίηση του Κωστή Παλαμά και του Κωνσταντίνου Καβάφη.

