DRAKE: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο (ΠΡΩΗΝ ΠΑΜΦΤΩΧΟΣ) ΚΑΝΑΔΟΣ ΠΟΥ ΤΡΕΛΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ BEATLES

Πολύκροτη η τεράστια εμπορική επιτυχία του Drake, o oποίος κατόρθωσε να ξεπεράσει τους Beatles στο ρεκόρ των περισσότερων τραγουδιών στο Top 10 του Billboard 100: ήταν το 1964 όταν τα βρετανικά είδωλα πανηγύρισαν 11 κομμάτια τους στην κορυφαία δεκάδα της λίστας και σήμερα το 2018 ο καναδός ράπερ πέτυχε 12 τραγούδια του να βρεθούν στην ίδια θέση. Το δωδέκατο τραγούδι που «έσπασε» το πολύχρονο ρεκόρ είναι το «Μia», το οποίο η νεολαία της Αμερικής και όλου του πλανήτη ακούει τώρα παντού.

Το «Μia»βασίζεται σε συνεργασία του Drake με τον πορτορικανό ποπ σταρ Bad Bunny και φιγουράρει αυτή τη στιγμή στη δωδεκάδα με τα Top 10 του Drake ανάμεσα στα οποία τα τρία Νο. 1 «God’s Plan», «Nice for What», «In My Feelings» (εξαιρετικά δημοφιλή, αποκλείεται να μην τα έχετε ακούσει κάπου).

Τα άλλα τραγούδια είναι τα εξής: «Nonstop», «I’m Upset», «Diplomatic Immunity», «Emotionless», «Don’t Matter to Me», με το τελευταίο να φιλοξενεί μετά θάνατον τη φωνή του Michael Jackson, ενώ στα εναπομείναντα τρία τραγούδια είναι απλά συμμετέχων τραγουδιστής (Yes Indeed του Lil Baby, Look Alive του BlocBoy JB και το “Walk It Talk It” των Migos). Φέτος ήταν και η χρονιά που ο Drake σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ, αυτό του καλλιτέχνη με τις περισσότερες εβδομάδες στη No.1 θέση μέσα σε ένα έτος, αφήνοντας δεύτερο τον προηγούμενο κάτοχο του, τον Usher. Το Mia είναι το 32ο του τραγούδι που προσγειώνεται στην τελική δεκάδα του Billboard 100, πλησιάζοντας έτσι επικίνδυνα τη Madonna με 38 τραγούδια και τους Beatles με 34.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Στα 32 του χρόνια ο Drake θεωρείται ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Προερχόμενος από πάμφτωχη οικογένεια- γιος αφροαμερικανού ντράμερ- εισέβαλε στη σόουμπιζ στα 15 του παίζοντας σε νεανικό σήριαλ της καναδικής tv ενώ παράλληλα κυκλοφορούσε mixtapes που φανέρωναν σταδιακά το μουσικό του ταλέντο. Από 2008 με το πρώτο του άλμπουμ Thank me Later που έγινε κατευθείαν πλατινένιο στα Billboards, ξεκίνησε μια ξέφρενη πορεία θριάμβων. Μέσα σε μια δεκαετία έχει κερδίσει 3 Γκράμμυ (και 27 υποψηφιότητες) πολυάριθμες διακρίσεις και συνεργασίες. Θεωρείται διάδοχος των Jay Z, Kanye West και το ύφος του κινείται ρυθμικά μεταξύ ραπ / χιπ χοπ μαζί με λυρικές μελωδίες και πολυπολιτισμικά στοιχεία στη γλώσσα. Ο Καναδάς, η λατινική Αμερική αλλά και η εξωτικές χώρες σφραγίζουν τα τραγούδια του με ρεαλιστικά θέματα από τη σύγχρονη πραγματικότητα: μιλάει για τα χρήματα, τα ναρκωτικά, την ανέχεια, τις γυναίκες και τα ιδανικά. Συχνά στα βίντεοκλιπ του παρελαύουν ανθρωποι του δρόμου, του περιθωρίου και σκηνές καθημερινότητας.

Ο παραγωγικότατος 32χρονος τραγουδοποιός, ερμηνευτής, παραγωγός, ηθοποιός, επενδυτής διαθέτει πια τα περισσότερα charts στην ιστορία της Billboard λίστας των solo artists. Ο γυναικόκοσμος των έχει αναγάγει σε μεγάλο sex symbol αν και εκείνος μόνο για μια γυναίκα έχει «εκδηλωθεί: τη Ριάνα που ερωτεύθηκε παθιασμένα και εμφανίστηκαν μαζί στο μουσικό βίντεο του Take Care. Aπό τότε του έχουν «χρεώσει» φλερτ με τη Τζένιφερ Λόπεζ και πως πολιόρκησε τη Χάιντι Κλουμ. Πριν ένα χρόνο απέκτησε γιο, τον Αδωνη, από μια σέξι γαλλιδα ηθοποιό τολμηρών ταινιών. Το φετινό καλοκαίρι έλαβε μέρος στο σόου της ανδρικής σειράς της Louis Vuitton.