Kυκλοφόρησε & στα ελληνικά το μυθιστόρημα "Να με Φωνάζεις με τ' Όνομα σου" και είναι μία μοναδική εμπειρία

Πριν μερικούς μήνες ήταν στο επίκεντρο η σαγηνευτική και τόσο συναισθηματική ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο από το Παλέρμο της Ιταλίας, με τον νεαρό Τιμοτέ Σαλαμέ & τον φωτογενή Άρμι Χάμερ που ξεκινώντας από το Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, έφτασε μέχρι τον θρίαμβο του Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου που απονεμήθηκε στον βετεράνο κινηματογραφιστή, Τζέιμς Άιβορι.

Το «Call me by your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» το είδαμε τον περασμένο Φεβρουάριο και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον και ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία.

Τώρα ήταν η σειρά του ομότιτλου βιβλίου του 67χρονου συγγραφέα Αντρέ Ασιμάν, γεννημένου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με Εβραικές και Ιταλικές ρίζες καταγωγής, που ζει από τα τέλη του ’60 στη Ν. Υόρκη.

Η Ελληνική μετάφραση του μυθιστορήματος του Ασιμάν κυκλοφόρησε τέλη του φετινού καλοκαιριού από τις εκδόσεις Μεταίχμιο μ’ ένα εξώφυλλο που απεικονίζει Ιταλική εξοχή (όπου και εκτυλίσσεται η κυρίως δράση) και με την εξαιρετική μετάφραση ν’ υπογράφει ο Νίκος Α. Μάντης.

Πάντα το βιβλίο ως ξεχωριστό είδος τέχνης προσφέρει τη δική του αίσθηση και απόλαυση στον αναγνώστη.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την κινηματογραφική ταινία ν’ έχει προηγηθεί κι αυτό δεν πειράζει τουλάχιστον σ’ ένα μεγάλο ποσοστό αναγνωστών που χαίρονται να διαβάζουν το βιβλίο φέρνοντας συνάμα στο νου και στη μνήμη τους εικόνες της ταινίας.

Το βιβλίο του Ασιμάν είναι ένα πυκνό αφήγημα 325 σελίδων με χειμαρρώδη λόγο, λες και ο σε πρώτο πρόσωπο αφηγητής, ο Έλιο να θέλει να «αυτοκαθαρθεί» βγάζοντας τα εσώψυχα του, όλο αυτό το μοναδικό που έζησε και «κράτησε» μέσα του, και να το μοιραστεί σε όλη του την ένταση, την λεπτομέρεια & το συναίσθημα με τον αναγνώστη. Το επίσης σημαντικό (γι’ αυτό και ακούστηκε πως μπορεί να υπάρξει και μία πιθανή κινηματογραφική συνέχεια) είναι ότι ο Ασιμάν προχωρά την «εξιστόρηση» του και πιο πέρα από εκεί που σταμάτησε η ταινία, στο μετά δίνοντας και πολλές διαφωτιστικές επεξηγήσεις που ξαφνιάζουν ευχάριστα τον αναγνώστη. Οι τελευταίες 20-30 σελίδες είναι γεγονός πως σε γεμίζουν περισσή συγκίνηση διαβάζοντάς τες σχεδόν βουρκωμένος.

Ο Ασιμάν υπογράφει ένα τολμηρό αφήγημα, μία κατάθεση και «ξεγύμνωμα» ψυχής. Ο 17χρονος Έλιο που ερωτεύεται σφόδρα τον 24χρονο Όλιβερ, μεταπτυχιακό βοηθό του καθηγητή πατέρα του, που ήρθε από τη Νέα Υόρκη για 8 εβδομάδες το καλοκαίρι του ’83 στην έπαυλη τους στην καταπράσινη και ειδυλλιακή Ιταλική εξοχή, ζει όλες τις διακυμάνσεις, το ερωτικό σκίρτημα, το «δείλιασμα», το αναπάντεχο θάρρος που του χαρίζει η έξαψη της ηλικίας του, κι έπειτα έρχεται το σμίξιμο (γεμάτη τρυφερότητα και ερωτισμό η περιγραφή), η χαρά αλλά και οι τύψεις καθώς όπως λέει, πλέον δεν θα υπάρχει επιστροφή (υπέροχη επίσης και η εις βάθος περιγραφή του Ασιμάν όσον αφορά στις σκέψεις αυτές και στη δυσφορία & ντροπή που ίσως είναι το τίμημα για τις ωραίες, απογειωτικές στιγμές, όπως το εξηγεί ο ήρωας του Έλιο).

Το κομμάτι που τα δύο παιδιά πάνε εκδρομή στη Ρώμη για ένα 3ήμερο λίγο πριν ο Όλιβερ πετάξει πίσω στην Αμερική και απολαμβάνουν το πάρτι ενός διανοούμενου ποιητή στη Ρώμη, είναι ίσως το μόνο αδύναμο του βιβλίου καθώς μοιάζει κάπου να φλυαρεί, ωστόσο η γενική εικόνα παραμένει θαυμάσια έως το τέλος.

Είναι ένα βιβλίο τολμηρό (κάποια σημεία μπορεί να σας…ενοχλήσουν όπως η περίφημη σκηνή με το…φαγωμένο ροδάκινο από τον Όλιβερ), ωστόσο είναι ένα μυθιστόρημα ζουμερό, σε στιγμές «ατίθασο» που ακριβώς δίνει νόημα και εξήγηση (αν όντως υπάρχει) στο απερίγραπτο φούντωμα της νιότης, στην ορμητικότητα του έρωτα και της φύσης, έστω και του ιδίου φύλου και το ότι πετυχαίνει να σε συγκινήσει και να σου «σπάσει» την καρδιά στο τέλος, θεωρούμε πως είναι το κυριότερο πλεονέκτημα του.

*Το μυθιστόρημα «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» ήταν βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με το Publishers Weekly & την Washington Post και best seller των New York Times, Usa Today & Los Angeles Times.

“Είναι ένα μυθιστόρημα σαν ανοιχτή ερωτική επιστολή” – New York Times Book Review.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ