Έρχεται 1η Νοεμβρίου το "Suspiria" του Γκουαντανίνο στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα η νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, «Suspiria» με τις Ντακότα Τζόνσον, Τίλντα Σουίντον, Κλόε Γκρέις Μόρετζ.

Πρόκειται για ριμέικ της κλασικής ταινίας τρόμου του Ντάριο Αρτζέντο από τον Ιταλό σκηνοθέτη του «Να Με Φωνάζεις Με Τ’ Όνομά Σου» και του «Είμαι ο έρωτας».

Το «Suspiria» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του πρόσφατου Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας όπου και διακρίθηκε.

Διάρκεια: 152 λεπτά.

Απέραντο σκοτάδι στροβιλίζεται στο κέντρο μιας σχολής χορού διεθνούς φήμης. Σκοτάδι μέσα στο οποίο θα βυθιστεί η καλλιτεχνική διευθύντρια της σχολής, μια φιλόδοξη νέα χορεύτρια κι ένας ψυχοθεραπευτής, που βρίσκεται σε πένθος. Κάποιοι θα υποταχθούν στον εφιάλτη. Άλλοι - επιτέλους - θα ξυπνήσουν.

ΣΥΝΟΨΗ

Βερολίνο, δεκαετία του ’70. Η νεαρή Αμερικανίδα χορεύτρια, Σούζι Μπάνον, πηγαίνει στη (διαιρεμένη) γερμανική πρωτεύουσα, προκειμένου να πάρει μέρος σε οντισιόν για την παγκοσμίου φήμης σχολή χορού «Helena Markos». Και κατορθώνει να εντυπωσιάσει την διάσημη χορογράφο της σχολής, τη Μαντάμ Μπανκ, με το ακατέργαστο ταλέντο της.

Όταν η Σούζι κατορθώνει να αρπάξει το ρόλο της κορυφαίας χορεύτριας, η Όλγα, η προκάτοχός της, συνθλίβεται ψυχολογικά και κατηγορεί ως μάγισσες τις γυναίκες διευθύντριες της σχολής. Καθώς οι πρόβες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές προκειμένου να δοθεί μια τελευταία παράσταση με τη χορογραφία που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της σχολής, η Σούζι και η Μαντάμ Μπλανκ έρχονται υπερβολικά κοντά η μία στην άλλη.

Η Σούζι δεν βρέθηκε στη σχολή απλώς για να χορέψει. Εν τω μεταξύ, ένας περίεργος ψυχοθεραπευτής ο οποίος προσπαθεί να αποκαλύψει τα σκοτεινά μυστικά της «Helena Markos», στρατολογεί μια άλλη χορεύτρια και χρησιμοποιεί τη βοήθειά της, προκειμένου να φτάσει στα βάθη των κρυφών υπόγειων θαλάμων της σχολής, όπου παραμονεύουν φρικιαστικές ανακαλύψεις.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η νεαρή Αμερικανίδα χορεύτρια, Σούζι Μπάνον, πηγαίνει στο Βερολίνο της δεκαετίας του ’70 με την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει μέλος της διεθνούς φήμης σχολής χορού «Helena Markos». Ήδη από την πρώτη της πρόβα η Σούζι εντυπωσιάζει με το ταλέντο της τη διάσημη χορογράφο της σχολής, τη Μαντάμ Μπλανκ, κάτι που πολύ γρήγορα την οδηγεί στο να κερδίσει το ρόλο της κορυφαίας χορεύτριας. Η προκάτοχος της Σούζι, η Όλγα, καταρρέει και κατηγορεί τις «Μητέρες», οι οποίες διευθύνουν τη σχολή, πως είναι μάγισσες.

Πριν όμως καταφέρει να το σκάσει, συλλαμβάνεται και βασανίζεται από μια μυστηριώδη δύναμη, η οποία με κάποιον τρόπο συνδέεται με το χορό της Σούζι. Παρά το γεγονός ότι η Σούζι λαμβάνει από την αρχή προειδοποιητικά σήματα κινδύνου, συνεχίζει την άνοδό της στην κορυφή της σχολής, με κάθε κόστος. Καθώς οι εξαντλητικές πρόβες συνεχίζονται προκειμένου να δοθεί μια τελευταία παράσταση με τη χορογραφία «Volk», που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της σχολής, η Σούζι και η Μαντάμ Μπλανκ έρχονται ιδιαζόντως πολύ κοντά η μία με την άλλη, κάτι που δηλώνει πως αυτό που επιδιώκει η Σούζι ευρισκόμενη στη συγκεκριμένη σχολή, δεν εξαντλείται στο χορό.

Εν τω μεταξύ, ο ψυχοθεραπευτής Δόκτορ Κλέμπερερ ανακαλύπτει το ανατριχιαστικό ημερολόγιο που κρατούσε μια ασθενής του, η Πατρίσια, πρώην χορεύτρια στη σχολή «Helena Markos», στο οποίο ημερολόγιο περιγράφεται μια αρχαία δαιμονική θρησκεία, την οποία εξασκούν οι Μητέρες. Όταν ο Πατρίσια εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο γιατρός προσπαθεί να ενημερώσει σχετικά την αστυνομία, που όμως δεν του δίνει σημασία. Παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια του, προσεγγίζει μια ενεργή χορεύτρια της συγκεκριμένης σχολής, τη Σάρα, προκειμένου να τον βοηθήσει. Μετά τη συνάντησή τους η Σάρα τολμά και χώνεται στα βάθη των κρυμμένων θαλάμων της σχολής, όπου την περιμένουν παράξενες και φρικτές ανακαλύψεις.

H μουσική της ταινίας είναι του Thom Yorke των Radiohead.

Το νέο φιλμ σαράντα ένα χρόνια μετά το πρωτότυπο, χαρακτηρίζεται ως μία φιλόδοξη, "ψυχεδελική" αναβίωση από τον ταλαντούχο Γκουαντανίνο. Μέχρι στιγμής στο rotten tomatoes το φιλμ συγκεντρώνει ποσοστό 70%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

«Το πρώτο πράγμα που τραβούσε την προσοχή σου ήταν το αίμα. Χυνόταν από το κομμένο κεφάλι της χορεύτριας κι έσταζε στο κορμί της σαν ένα υποχθόνιο κολιέ, ενώ τελικά μαζευόταν σε μια πορφυρή συλλογή, σαν λίμνη, όχι μακριά από τα δυο πόδια της, τα οποία βρίσκονταν στη χαρακτηριστική στάση en pointe. Πάνω από τη χορεύτρια, η αφίσα έγραφε “un film di Dario Argento”. Κι από κάτω, μόνο μία υποβλητική λέξη: “SUSPIRIA”».

Περιττό να πούμε πως ο 10χρονος Λούκα Γκουαντανίνο καταγοητεύτηκε. Ο 47χρονος σήμερα Γκουαντανίνο είδε για πρώτη φορά την αφίσα του «Suspiria» σε ένα σινεμά κάπου στη βόρεια Ιταλία, όπου είχε σταλεί για καλοκαιρινή κατασκήνωση. «Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα», εξομολογείται. «Δεν ήμουν ο δημοφιλής στην κατασκήνωση – ήμουν ο ντροπαλός. Και είχα ήδη καλλιεργήσει ένα πάθος για πράγματα που τα παιδιά της ηλικίας μου δεν γούσταραν, όπως το σινεμά αλλά και μια τρομερή έλξη για το νοσηρό». Κάθε μέρα, τα παιδιά της κατασκήνωσης διέσχιζαν το εγκαταλελειμμένο χωριό Τσεσενάτικο και ήταν εκεί όπου ο μελλοντικός υποψήφιος για Όσκαρ δημιουργός είδε την έντονη αφίσα για την κλασική ταινία τρόμου του Αρτζέντο από το 1977, να κρέμεται μπροστά από έναν διαλυμένο κινηματογράφο.

Του άφησε μια ανεξίτηλη εντύπωση. «Δεν γνώριζα περί τίνος επρόκειτο», θυμάται.

«Δεν γνώριζα πως ο τίτλος ήταν λατινικός. Η εικόνα, όμως, ήταν τόσο δυνατή, που βυθίστηκε μέσα μου. Περνούσαμε καθημερινά από το χωριό, η μοναδική στιγμή που μ’ ενδιέφερε όμως, ήταν όταν βρισκόμουν κοντά στο σινεμά και μπορούσα να θαυμάσω εκ νέου την αφίσα. Με αυτόν τον τρόπο ανακάλυψα τον Ντάριο Αρτζέντο και το ‘’Suspiria’’ κι έτσι σφυρηλατήθηκε μία από τις πρώτες μου ταυτότητες, τόσο ως σκηνοθέτη όσο και ως ανθρώπου».

Για κάποια χρόνια ο Γκουαντανίνο δεν γνώριζε για το «Suspiria» τίποτε παραπάνω από την εντυπωσιακή αφίσα και το όνομα του σκηνοθέτη. Έως ότου, σε ηλικία 13 ετών, έπεσε πάνω σε μια προβολή του «Suspiria» στην ιταλική κρατική τηλεόραση, τη στιγμή που είχε στρωθεί το οικογενειακό δείπνο. «Είπα, ‘’Δεν θέλω να φάω’’, και πήγα και κλειδώθηκα ολομόναχος σε ένα δωμάτιο για να δω την ταινία», λέει.

Το φιλμ ήταν έτσι όπως το φανταζόταν κι ακόμα περισσότερα. «Ήμουν τρομοκρατημένος και ενθουσιασμένος από την τρελή αυθάδεια της ταινίας, τη φορμαλιστική της τόλμη, τη μουσική, την υποβλητική δύναμη του θέματος με τις μάγισσες. Η ταινία μου προκάλεσε τόσο τεράστια εντύπωση ώστε το μόνο που σκεφτόμουνα ήταν, ‘’θέλω να την ξαναδώ. Θέλω να διαβάσω τα πάντα σχετικά με την ταινία’’. Πήγα μέχρι και τη δημοτική βιβλιοθήκη προκειμένου να βρω εφημερίδες από την εποχή που βγήκε η ταινία στις αίθουσες».

Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Γκουαντανίνο άρχισε να φαντασιώνεται σχετικά με το πώς θα ξαναγύριζε ο ίδιος την ταινία. «Είχα τετράδια στα οποία έγραφα ‘Suspiria, του Λούκα Γκουαντανίνο’. Επηρεασμένος από την ταινία του Ντάριο Αρτζέντο, άρχισα να σκέφτομαι μια Suspiria που θα ήταν δική μου». Πλέον, ως επόμενη ταινία μετά την πιο φημισμένη ταινία της καριέρας του, το υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου φιλμ «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου», ο Γκουαντανίνο κατόρθωσε επιτέλους να μεταφέρει το παλιότερο κινηματογραφικό του όνειρο στην πραγματικότητα. Ένα βαθύτατα προσωπικό homage στην ταινία που τον συνεπήρε και τον ενέπνευσε από πολύ νεαρή ηλικία.

Η Τίλντα Σουίντον, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας και επί χρόνια συνεργάτρια του Γκουαντανίνο, λέει πως το νέο «Suspiria» είναι περισσότερο μια διασκευή παρά ένα ριμέικ. «Όπως γνωρίζουμε από τη μουσική, οι διασκευές πολύ συχνά ακούγονται εντελώς διαφορετικά από το αρχικό τραγούδι. Η ώθηση να γίνει αυτή η ταινία προήλθε από μια βαθιά αγάπη για το ασύγκριτο κλασικό φιλμ του Αρτζέντο. Όλοι έχουμε μέσα μας αυτό το κάτι που μας εκτοξεύει δημιουργικά. Είμαι τόσο χαρούμενη για τον Λούκα που τελικά πραγματοποίησε αυτό που άρχισε να φαντάζεται πριν από τόσο πολλά χρόνια».

Ο Luca Guadagnino έχει γεννηθεί στις 10 Αυγούστου του 1971 στο Παλέρμο της Σικελίας, στην Ιταλία. Ο πατέρας του είναι Ιταλός και η μητέρα του Αλγερινή. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αιθιοπία όπου ο πατέρας του δίδασκε Ιταλική Φιλολογία στην Αντίς Αμπέμπα, αναγκάστηκαν να γυρίσουν όμως στην Ιταλία το 1977, όταν την εξουσία στην αφρικανική χώρα κατέλαβε ο Χαϊλέ Μαριάμ Μενγκίστου. Σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Σαπιένζα της Ρώμης, στο τμήμα Ιστορίας και Κριτικής Κινηματογράφου, με μια διατριβή για τον Αμερικανό σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέμι.

Το «Suspiria» είναι η 6η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που σκηνοθετεί. Έχουν προηγηθεί οι ταινίες: «The Protagonists» (1999), «Melissa P.» (2005), «Είμαι ο έρωτας» (Io sono l'amore, 2009), «Κάτω από τον ήλιο» (A Bigger Splash, 2015) και «Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου» (Call Me by Your Name, 2017). Το «Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου» ήταν υποψήφιο για 4 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσά τους για κι εκείνο της καλύτερης ταινίας, κερδίζοντας τελικά το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου που είχε επιμεληθεί ο Τζέιμς Άιβορι.

Τέσσερις ταινίες του έχουν λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Βενετίας, μία στο Φεστιβάλ Βερολίνου και καμία στο φεστιβάλ των Καννών! Στις τέσσερις ταινίες του που προβλήθηκαν στη Βενετία, πρωταγωνίστρια ήταν η Τίλντα Σουίντον. Προσεχώς, έχουν ανακοινωθεί δύο κινηματογραφικά σχέδια με τον Γκουαντανίνο ως σκηνοθέτη. Το ένα είναι το σίκουελ για το «Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου» και το άλλο είναι ένα παράδοξο σχέδιο κατά το οποίο η ταινία που θα γυρίσει, βασίζεται ολόκληρη στο άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν «Blood on the Tracks».

