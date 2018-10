Η πριγκιπική εμφάνιση που έκανε η Κέιτ Μίντλετον! ΦΩΤΟ

Μία άκρως πριγκιπική εμφάνιση έκανε η Κέιτ Μίντλετον σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χορού, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Πιο συγκεκριμένα ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ συνόδευσαν στο δείπνο «κρατικούς επισκέπτες» ενώ εκεί ήταν και η πρωθυπουργός Theresa May.

The Duke and Duchess of Cambridge accompany State Visit guests, including Prime Minister Theresa May, to The Netherlands State Banquet held in the Ballroom at Buckingham Palace. pic.twitter.com/1aMGtemN0I