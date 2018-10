Χοροπηδούσαν στην κυλιόμενη σκάλα μέχρι να καταρρεύσει - 24 τραυματίες στη Ρώμη - ΒΙΝΤΕΟ

Είκοσι τέσσερα άτομα τραυματίσθηκαν από την κατάρρευση κυλιόμενης σκάλας στον σταθμό της Ρώμης Ρεπούμπλικα. Αιτία του τραγικού συμβάντος, η συνεχής πίεση ρώσων φιλάθλων της ομάδας Cska Μόσχας, οι οποίοι πηδούσαν συνεχώς πάνω στην σκάλα.

Ένας τραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση: υποβλήθηκε σε επέμβαση και του αφαιρέθηκε μέρος του κάτω άκρου. 'Αλλοι οκτώ πρόκειται να παραμείνουν στο νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι θα πάρουν άμεσα εξιτήριο. Στην κεντρική πλατεία της Ρώμης έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβέστες και στη συγκεκριμένη στάση δεν σταματούν, προσωρινά, οι συρμοί του μετρό.

BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l