Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Οκτωβρίου

Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ
02:00 πμ - πρωί
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ
Δύμης
14:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
Παραλίας
14:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
14:00-22:30
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-528.705
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386