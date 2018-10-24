Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Οκτωβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Οκτωβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ

02:00 πμ - πρωί

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ

Δύμης

14:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595

Παραλίας

14:00-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Ρίου

14:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-528.705

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/10/2018 09:43

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/504535

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