Έπεσε η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ του Λονδίνου με νικητήρια ταινία το "Joy"

To Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Λονδίνου που αισίως φέτος έφτασε στην 62η του χρονιά αποτελεί ένα από τα πιο σινεφίλ και καλοοργανωμένα φεστιβάλ στον κόσμο και πάντα προσελκύει και μεγάλα ονόματα ηθοποιών και σκηνοθετών αλλά και εκατοντάδες σινεφίλ.

Το περασμένο Σάββατο 20/10/2018 έγινε η απονομή των βραβείων με την ταινία της 50χρονης, γεννημένης στην Γερμανία σκηνοθέτιδας Sudabeh Mortezai, με τίτλο «Joy» να κατακτά το βραβείο της καλύτερης ταινίας στο διαγωνιστικό τμήμα όπου πρόεδρος ήταν ο Ιρλανδός σκηνοθέτης του «Room», Lenny Abrahamson.

Το φιλμ που συναγωνίστηκε μαζί με άλλες 9 αξιόλογες ταινίες (ανάμεσα τους το «Destroyer» με την Νικόλ Κίντμαν, το «In fabric» με την Μαριάν Ζαν Μπατίστ και το «The Old Man & the Gun» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε σκηνοθεσία του David Lowery που επισκέφθηκε το Λονδίνο με την ευκαιρία του Φεστιβάλ), είναι μία δραματική ιστορία για μία γυναίκα από τη Νιγηρία που προσπαθεί να στήσει μία νέα ζωή για την ίδια και την κόρη της στην Βιέννη. Η γυναίκα αυτή είχε πέσει θύμα human trafficking και ήταν αναγκασμένη να βγάζει τα προς το ζην ως πόρνη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Lenny Abrahamson: “το Joy είναι μία φρέσκια και συνάμα ωμή, ρεαλιστική ματιά στο sex trafficking, δοσμένο μέσα από μία κοφτερή, φεμινιστική ματιά. Ένα ζωντανό, όμορφα φτιαγμένο φιλμ που σας συστήνω να δείτε στις αίθουσες”.

Το «Joy» είναι μόλις το 2ο φιλμ της Ιρανοαυστριακής κινηματογραφικής δημιουργού Sudabeh Mortezai μετά το «Macondo» του 2015. Να σημειώσουμε πως το «Joy» ήδη συγκεντρώνει κι άλλες διακρίσεις όπως στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ακόμα η επιτροπή του επίσημου διαγωνιστικού απένειμε και ειδικό βραβείο - special commendation στους Cristina Gallego & Ciro Guerra για την ταινία «Birds Of Passage», όπως διαβάσαμε στο screendaily.com.

Το φιλμ «Girl» σε σκηνοθεσία Lukas Dhont από το Βέλγιο τιμήθηκε με το βραβείο Sutherland του 62ου Φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου για το καλύτερο πρώτο φιλμ (με πρόεδρο στην επιτροπή αυτή τον Francis Lee του φιλμ «Του Θεού η χώρα» που είχε δείξει στην Πάτρα ο «Γυμνός Οφθαλμός»). Το «Girl» ήρθε στο Φεστιβάλ του Λονδίνου ήδη τιμημένο με την Camera d’Or του φετινού Φεστιβάλ των Καννών και έχει ως θέμα έναν transgender τινέιτζερ που ονειρεύεται να γίνει χορευτής μπαλέτου.

Τέλος το ντοκιμαντέρ «What You Gonna Do When the World Is On Fire?» του Ιταλοαμερικανού σκηνοθέτη Roberto Minervini κέρδισε το βραβείο Grierson award για το καλύτερο ντοκιμαντέρ.

Η ασπρόμαυρη ταινία του Minervini παρουσιάζει 4 ιστορίες μαύρων οικογενειών που ζουν στη Νέα Ορλεάνη.

Το 62ο Φεστιβάλ του Λονδίνου να θυμίσουμε πως ξεκίνησε στις 10/10 με την πρεμιέρα του φιλμ «Widows – Χήρες» του Στιβ ΜακΚουίν με την Βαιόλα Ντέιβις και ολοκληρώθηκε με ταινία λήξης το «Stan & Ollie» με τους Τζον Σ. Ράιλι & Στιβ Κούγκαν ως Χονδρό και Λιγνό της μεγάλης οθόνης.

Στο φετινό Φεστιβάλ του Λονδίνου από τα σημαίνοντα event του ήταν και η γκαλά προβολή με σπόνσορα την American Express του νέου φιλμ του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου «Η ευνοούμενη – The Favourite», στο οποίο μάλιστα έκανε ειδική μνεία στο εισαγωγικό της σημείωμα στον κατάλογο – bulletin της διοργάνωσης η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Tricia Tuttle.

Ο Γιώργος Λάνθιμος που εκτιμάται πως μπορεί φέτος να φτάσει στην υποψηφιότητα του βραβείου Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας παρέστη στο κόκκινο χαλί του 62ου Φεστιβάλ BFI του Λονδίνου μαζί με τις Ολίβια Κόλμαν, Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις που πρωταγωνιστούν στην «Ευνοούμενη».

*Η απονομή των βραβείων έγινε στο μεταξύ με έναν νέο τρόπο. Οι νικητές ανακοινώθηκαν μπροστά στο κοινό στην Vue West End στην περίφημη πλατεία Leicester Square του Λονδίνου. Ακολούθησε η προβολή των 3 νικητήριων ταινιών σε διαφορετικές οθόνες!

