ΚΕΙΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ: ΘΑΜΠΩΣΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ «ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟΙ»)

Στην οικογενειακή «γοτθική» περιπέτεια φαντασίας «The house with a clock in its walls- To σπίτι με το ρολόι στον τοίχο» παίζει η πολυβραβευμένη αυστραλέζα σταρ Κέιτ Μπλάνσετ ενσαρκώνοντας τη Φλόρενς, την ιδιόρρυθμη γειτόνισσα και καλύτερη φίλη του μικρού κεντρικού ήρωα. Με αφορμή την πρώτη προβολή και παρουσίαση του φιλμ στη Ρώμη, η ηθοποιός παρέδωσε ακόμα μια φορά μαθήματα μόδας και αλάνθαστου προσωπικού στυλ που αρέσκεται στις εναλλαγές. Θυμίζουμε πως η ταινία παίζεται αυτές τις μέρες και στην Πάτρα συνδυάζοντας υπερφυσικές δυνάμεις, γέλιο και τρόμο μαζί.

Με συμπρωταγωνιστές τους Τζακ Μπλακ, Οουεν Βακάρο, Κάιλ Μακλάχλαν, η 49χρονη Μπλάνσετ εμφανίζεται στην οθόνη με λευκογκρίζο κότσο, ρετρό φορεσιά και ενσωματωμένη πλήρως στο παραμύθι για μεγάλα παιδιά (τύπου Χάρι Πότερ και Οικογένειας Ανταμς). Η ιστορία βασίζεται σε διάσημη νουβέλα και σκηνοθετεί ο Ιλάι Ροθ.

Στην «αιώνια πόλη» που διοργανώνει για 13η χρονιά το δικό της σινε-φεστιβάλ, η Μπλάνσετ περπάτησε στο red carpet με δυο εντελώς διαφορετικές αμφιέσεις. Η επιλογή της για την βραδινή επίσημη προβολή χαρακτηρίστηκε «βασιλική» στα ξένα media. Επέλεξε μια μάξι δημιουργία Maison Margiela Artiganal bu Galliano με αστραφτερό πλισέ. Στην πρωινή συνέντευξη γοήτευσε με Acne κοστούμι αναδεικνύοντας μοναδικά την τάση του ανδρόγυνου ντυσίματος στο Χόλιγουντ και γενικότερα. (Προσέξτε, τα κοστούμια πλέον είναι χαλαρά και φοριούνται με γόβες)Η χαρισματική πρωταγωνίστρια τολμάει να φορέσει πρώτη τις νέες ιδέες στη μόδα αλλά και σχεδιαστές που δεν θεωρούνται εμπορικά mainstream.