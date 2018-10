Βυθίστηκαν τα πάντα κάτω από το χαλάζι στη Ρώμη! ΒΙΝΤΕΟ

Χάος προκάλεσαν στη Ρώμη οι καταιγίδες που συνοδεύονταν από πυκνό χαλάζι. Τα αυτοκίνητα καλύφθηκαν σχεδόν μέχρι την οροφή από το νερό και το χαλάζι, το μετρό διέκοψε τα δρομολόγιά του, ενώ η πυροσβεστική δεν προλάβαινε να δέχεται κλήσεις για πεσμένα δέντρα.

Τέσσερις σταθμοί του μετρό έκλεισαν και σε κάποιους από αυτούς το νερό έφτανε το μισό μέτρο.

Η δήμαρχος της πόλης σήμανε συναγερμό ζητώντας από τις υπηρεσίες να εργαστούν όλο το βράδυ προκειμένου η πόλη να επιστρέψει στους ρυθμούς της στην αρχή της εβδομάδας.

Enormous hail accumulations in Rome, Italy last night, October 21. Report via Valter Grizančič pic.twitter.com/t5qEZabAN6 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 22, 2018

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Should not have driven in there. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/22mfGPY0sc — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 21, 2018