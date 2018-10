View this post on Instagram

Παμε με κέφι @annavissiofficial @annavissi #instavideo #enjoythemoment #loveyou #performer #insta #instagood #instamusic #instagram #instafun #enjoy #enjoyment #happy #happyday #happytime #happiness #singer #artist #greece #athens #

A post shared by Takis Zaxaratos (@takiszacharatos) on Oct 21, 2018 at 1:45am PDT