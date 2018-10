Επιμορφωτική ημερίδα στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Η επιμορφωτική ημερίδα eTwinning πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου το Σάββατο 20Οκτωβρίου 2018. Η ημερίδα είχε ως θέμα της το eTwinningLive και διήρκεσε 2 ώρες (12:00 – 14:00).

Επιμορφωτής ήταν ο κ.Γιωτόπουλος Γεώργιος, πρεσβευτής του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning για τη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου κ. Χρήστος Ιωάννου για ακόμη μία φορά μας δέχτηκε στο σχολείο του προκειμένου να λάβει χώρα η ημερίδα eTwinningLive.

Θερμές ευχαριστίες αποδίδονται στον ίδιο για τη συνεχή υποστήριξή του απέναντι στα ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinningκαι το άριστο πλαίσιο συνεργασίας.

Αναφορά έγινε επίσης και στο Scientix, το οποίο προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM.

Στην ημερίδα που ξεκίνησε στις 09:00 π.μ. έγινε η παρουσίαση του eTwinningLive. Το eTwinningLive είναι η κοινότητα του eTwinningμέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν άλλους εγγεγραμμένους eTwinners και σχολεία, να συνδεθούν μαζί τους και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν, επίσης, πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που διεξάγονται μέσω διαδικτύου ή σε φυσικό χώρο και έχουν δημιουργηθεί από άλλα μέλη του eTwinning, ενώ μπορούν να διοργανώσουν και δικές τους.

Μέσω του eTwinningLive οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα στα οποία να ξεκινήσουν δραστηριότητες σχετικά με διάφορα θέματα και βασικές ικανότητες συνεργαζόμενοι με δύο ή περισσότερους άλλους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω διαδικτύου που προσφέρει το eTwinning σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκδηλώσεις Μάθησης είναι σύντομοι, εντατικοί και διασκεδαστικοί κύκλοι μαθημάτων που εισάγουν τους εκπαιδευτικούς σε ένα θέμα, διεγείρουν ιδέες και τους βοηθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Οι Εκδηλώσεις Μάθησης κατά κανόνα προϋποθέτουν από τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν 4-6 ώρες. Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια είναι ζωντανές βιντεοσυσκέψεις μέσω διαδικτύου, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να μιλήσουν και να συζητήσουν ποικίλα θέματα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να γίνουν μέλη τωνΟμάδων eTwinning- εικονικοί χώροι όπου οι eTwinner συναντιούνται και συζητούν συγκεκριμένα θέματα και τομείς ενδιαφέροντος. Υπάρχουν14 Εξέχουσες Ομάδεςτις οποίες συντονίζουν η ΚΥΥ και διαχειρίζονται έμπειρα μέλη του eTwinning. Αυτές είναι οι εξής:

1. Coding at schools

2. English as a Second Language

3. Entrepreneurship in education

4. Bringing eSafety into eTwinning projects

5. French as a Second Language

6. STEM

7. Sustainable Schools Network

8. Game-based classroom

9. InclusiveEducation

10. Creative Classroom

11. Virgilio - Your eTwinning Guide

12. Gender - Know How to Stop Stereotypes

13. Integrating Migrant Students at School

14. School Leadership

Το eTwinningLive προσφέρεται και μέσω των κινητών συσκευών. ΟιeTwinners μπορούν να ενημερώνονται για όσα συμβαίνουν στην πλατφόρμα του eTwinningLive, χάρη στις ειδοποιήσεις της εφαρμογής που εμφανίζονται στη συσκευή τους και να εκτελέσουν βασικές ενέργειες, όπως την αποδοχή ενός αιτήματος επαφής.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή από τοAppleAppStoreκαι τοGooglePlayStoreκαι είναι κατάλληλη τόσο για smartphone όσο και ταμπλέτες.