Στις 15/11 στην Ελλάδα μαζί με ΗΠΑ και Αγγλία η πρεμιέρα του «Φανταστικά Ζώα, Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ»

Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε και εδώ στην Ελλάδα στις 15 Nοεμβρίου 2018 το φιλμ «Φανταστικά Ζώα, Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γιέιτς.

Πρωταγωνιστούν οι: Έντι Ρέντμεϊν, Κάθριν Γουάτερστον, Νταν Φόγκλερ, Άλισον Σούντολ, Έζρα Μίλερ, Τζουντ Λο, Τζόνι Ντεπ, Τζο Κράβιτζ, Κάλουμ Τέρνερ, Κλαούντια Κιμ, Γουίλιαμ Νέιντιλαμ, Κέβιν Γκάθρι, Κάρμεν Εχόγκο και Πόπι Κόρμπι Τουέκ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία - σίκουελ του πολύ επιτυχημένου «Fantastic Beasts and Where to Find Them» που το 2016 είχε κάνει διεθνείς εισπράξεις 814 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ταινίες αυτές θεωρούνται spin-off και prequel στη σειρά ταινιών που όλοι αγάπησαν του μαθητευόμενου μάγου Harry Potter της J. K. Rowling. Όπως αναφέρει η Wikipedia, ουσιαστικά το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» όπου ένα σημαντικό ρόλο κρατά και ο σούπερ σταρ Τζόνι Ντεπ, είναι το 10ο φιλμ του λεγόμενου Wizarding World που ξεκίνησε με τα φιλμ του Χάρι Πότερ. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει και στο νέο φιλμ που αναμένεται να κάνει επιτυχία και πάλι τα ηνία τόσο στην παραγωγή όσο και στο σενάριο.

Στο τέλος της πρώτης ταινίας, ο ισχυρός σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ (Τζόνι Ντεπ) με τη βοήθεια του Νιουτ Σκαμάντερ (Έντι Ρέντμεϊν), συλλαμβάνεται από το MACUSA (το Κογκρέσο Μαγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής). Αλλά, τηρώντας την απειλή του, καταφέρνει να διαφύγει. Στόχος του είναι να συγκεντρώσει γύρω του, όσους περισσότερους - ανυποψίαστους για την πραγματική του ατζέντα - συμμάχους μπορεί, ώστε να θέσει σ' εφαρμογή το σχέδιό του: ν’ αναθρέψει καθαρόαιμους μάγους για να καταδυναστεύουν όλα τα άμαγα πλάσματα.

Σε μια προσπάθεια ν’ ανατρέψει τα σχέδια του Γκρίντελβαλντ, ο Άλμπους Ντάμπλντορ (Τζουντ Λο) καλεί τον πρώην μαθητή του Νιουτ Σκαμάντερ, που δέχεται να τον βοηθήσει, αγνοώντας τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά τους. Πολύ γρήγορα οι μάσκες θα πέσουν και οι διαχωριστικές γραμμές θα τεθούν, καθώς δοκιμάζεται η αγάπη και η αφοσίωση, ακόμη και ανάμεσα στους πιο κοντινούς φίλους ή στα μέλη της ίδιας οικογένειας, σ’ έναν κόσμο μαγείας που διχάζεται όλο και περισσότερο.

Διάρκεια; 134 λεπτά.

Το νέο διπλό τεύχος του Αμερικανικού περιοδικού Entertainment Weekly κυκλοφόρησε με εξώφυλλο τον Έντι Ρεντνμέιν και τους άλλους ήρωες του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Την ταινία που θα βγει σε διανομή της εταιρείας Tanweer, αναμένεται να την δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ