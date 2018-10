Στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και οι ταινίες "Ο Ένοχος" & "Σοφία"

Η εταιρεία διανομής One from the Heart, πέρα από την ταινία έναρξης «Κλέφτες Καταστημάτων» που έχει βραβευτεί με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών και θα προβληθεί τώρα στο ξεκίνημα του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της πρόκειται να παρουσιάσει δύο ακόμη αξιόλογες ταινίες της που μετέχουν στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα.

Πρόκειται για την ταινία «Ο Ένοχος / The Guilty / Den Skyldige» του Gustav Moller (Δανία), ένα γεμάτο ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό θρίλερ. Η ταινία έχει κερδίσει το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ρότερνταμ και είναι η Επίσημη Πρόταση της Δανίας για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας του 2019.

Ο εκπληκτικός πρωταγωνιστής της ταινίας Jacob Cedergren πάνω στον οποίο είναι βασισμένη όλη η ταινία θα έρθει στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης στις 6/11 και θα παραμείνει έως τις 8/11.

Η 2η ταινία είναι η «Σοφία / Sofia» της Meryem Benm’Barek (Γαλλία, Μαρόκο), ένα εξαιρετικό ντεμπούτο που οι κριτικοί συγκρίνουν με τις καλύτερες στιγμές του Ασγκάρ Φαραντί.

Βραβείο Σεναρίου στο τμήμα Un Certain Regard – Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών.

*Στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παραστεί η σκηνοθέτιδα της ταινίας, Meryem Benm’Barek, η οποία θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στις 4/11.