Η εμφάνιση της πατρινής Ιωάννας Τερζάκη στο The Voice και η αγκαλιά με την Παπαρίζου ! ΒΙΝΤΕΟ

Μία θέση στο The Voice διεκδίκησε η 24χρονη πατρινή Ιωάννα Τερζάκη.

Συγκίνησε το κοινό με το τραγούδι της

Η όμορφη και γλυκιά Ιωάννα δεν είδε τις καρέκλες των κριτών να γυρίζουν κέρδισε όμως τα καλά τους λόγια και μια αγκαλιά από την Έλενα Παπαρίζου.

Τραγούδησε το « I want to know what love is» και εξέφρασε τη χαρά της που έζησε αυτή την εμπειρία!