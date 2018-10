ENAΣ… ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΤΟ BOOKER. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΙΡΛΑΝΔΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τους αγγλόφωνους λογοτεχνικούς τίτλους τιμά κάθε χρόνο το καθιερωμένο Βραβειο Man Booker, το οποίο φέτος κατάκτησε η βορειοιρλανδή Αννα Μπερνς με το βιβλίο της «Μilkman». Η κριτική επιτροπή το χαρακτήρισε«μοναδικό», ένα έργο που «κανείς μας δεν έχει διαβάσει τίποτα σαν κι αυτό μέχρι σήμερα», εξηγώντας ότι «η πολύ ξεχωριστή φωνή» της μυθιστοριογράφου «αμφισβητεί κάθε συμβατική λογική και μορφή με μια εκπληκτική πρόζα που σε απορροφά».



Η πλοκή του βιβλίου εκτυλίσσεται σε μια πόλη χωρίς όνομα, κατά τη διάρκεια αιματηρών ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία. Εχει στο επίκεντρό του την ενηλικίωση ενός συνεσταλμένου κοριτσιού, το οποίο κρύβεται στα βιβλία για να αποφύγει τη βία γύρω του, και την ερωτική σχέση του με έναν άνδρα πολύ μεγαλύτερό του. Όπως εξήγησαν οι κριτές, η ιστορία που δεξιοτεχνικά χτίζει η Μπερνς στο βιβλίο της, θέτει σε πρώτο πλάνο την αγωνία μιας γυναίκας να βρει τις αναγκαίες ισορροπίες στις αντικρουόμενες απαιτήσεις που γεννούν στη ζωή της η οικογένεια, οι φίλοι και οι εραστές της. Τοποθετημένο χρονικά σε μια έκρυθμη στιγμή της ιστορίας, μια εποχή «βαρβαρότητας, σεξουαλικού σφετερισμού και αντίστασης», η Μπερνς μιλά για «μια κοινωνία διχασμένη, η οποία στρέφεται εναντίον του εαυτού της».

Η 56χρονη συγγραφέας παρέλαβε το βραβείο μυθοπλασίας από την δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, σύζυγο του πρίγκιπα Καρόλου, μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών (περίπου 57.000 ευρώ).

Η Μπερνς, η οποία ζει σήμερα στο Σάσεξ, στη νότια Αγγλία, κέρδισε άλλους πέντε φιναλίστ, ανάμεσά τους και τα φαβορί των γραφείων στοιχημάτων: τη Νταίζη Τζόνσον, 27 ετών, που διεκδικούσε το βραβείο με το Everything Under, αλλά και τον αμερικανό Ρίτσαρντ Πάουερς, με το οικολογικό μυθιστόρημα The Overstory. Το βραβείο Man Booker δίνεται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που γράφουν στην αγγλική γλώσσα, ασχέτως εθνικότητας, που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Ο εκδοτικός οίκος της Μπερνς, Faber and Faber, καθίσταται με τη συγκεκριμένη βράβευση ως ο πιο πολυβραβευμένος οίκος με συνολικά έξι Man Booker, αφήνοντας πίσω του εκδοτικούς κολοσσούς. Οι πωλήσεις του “Milkman”βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα 5.000 αντίτυπα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί ανοδικά μέσα στις επόμενες μέρες.