Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

OΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΠΑΤΡΑ.

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣ. ΖΗΣΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΙΜΟΛΕΩΝ & ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΖΗΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΖΗΣΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ χηρα ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χηρα ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΠΑΤΡΑ.

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΚΑΖΑΚΟΥ

(ΕΤΩΝ 54)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ

 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

 

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/10/2018 10:12

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