Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
OΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΠΑΤΡΑ.
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣ. ΖΗΣΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΙΜΟΛΕΩΝ & ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΖΗΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΖΗΣΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ χηρα ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χηρα ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΠΑΤΡΑ.
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΚΑΖΑΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 54)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448