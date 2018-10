BOHEMIAN RHAPSODY: ΜΕ ΤΟ EIGHTIES STYLE ΣΤΙΣ ΔΟΞΕΣ ΤΟΥ, ΦΘΑΝΕΙ H ΣΙΝΕ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΥ FREDDY MERCURY

Ο- γεννημένος στη Ζανζιβάρη- Ινδοβρετανός frontman των Queen θα «ζωντανέψει» από 1 Νοεμβρίου στα ελληνικά σινεμά μέσα από τα εμβληματικά τραγούδια του, την προκλητική του προσωπικότητα, τα θυελλώδη πάθη του αλλά και το πρωτοποριακό βεστιάριό του. Όπως είχε πει: «Δεν θα γίνω ροκ σταρ, θα γίνω θρύλος». «Διασκεδάζω με τα ρούχα μου στη σκηνή. Νομίζεις πως έρχεσαι σε συναυλία αλλά εγώ ξέρω πως είναι fashion show»

Η ταινία για τον τραγουδιστή των Queen, που θεωρείται ο πιο χαρισματικός όλων των εποχών, έχει σλόγκαν «Η ιστορία του είναι πιο δυνατή από τη μουσική τους». Τον υποδύεται ο 37χρονος καλιφορνέζος ηθοποιός Ράμι Μάλεκ, δημοφιλής στην Αμερική χάρη στο σήριαλ «Mr Robot», αλλά σχετικά άγνωστος στο ευρύτερο, παγκόσμιο κοινό. Ο τίτλος αναφέρεται βέβαια στο απίστευτο τραγούδι Bohemian Rhapsody που έσμιξε την όπερα με το ροκ, παρέμεινε εννέα εβδομάδες το 1975 στο Νο1 στα charts της Αγγλίας καθώς και άλλες έξι το 1991 μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι, ενώ ανακηρύχθηκε «Τραγούδι της Χιλιετίας» από το Guiness Book.

Αν και έχει χαραχθεί στις μνήμες του κόσμου ως το πιο διάσημο θύμα της μάστιγας του Aids, ο Μέρκιουρι «πρόλαβε» να μπει στις καρδιές του κόσμου ως μεγάλος καλλιτέχνης με επαναστατικό ρεπερτόριο, ασυμβίβαστο χαρακτήρα και κατάδική του αισθητική. Εμφυτα αιρετικός στη δημιουργία και τη συμπεριφορά, άφησε εποχή (από τα μέσα του ΄70 ως τα τέλη του ’80) με τα αξεπέραστα τραγούδια We are the Champions, Somebody to love, We will rock you, I want to break free, The show must go on, Don’t stop me now, I want it all, Killer Queen. Ταυτόχρονα, η ταραχώδης ερωτική του ζωή (νέος συνδέθηκε με γυναίκες και μετά ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλος) αλλά και η λατρεία του για τις γάτες, τον έκαναν μια ιδιαίτερη, εκρηκτική «περσόνα». Οσοι τον συναναστράφηκαν πάντως τον περιγράφουν μοναδικά γενναιόδωρο και εφυιή, εντελώς διαφορετικό από τη φιγούρα του στα live.

Η ταινία ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο της μπάντας προς την επιτυχία αλλά εστιάζει και στην ατυχή απόπειρα του Μέρκιουρι για σόλο καριέρα. Όταν επανενώνεται με τους Queen, λίγο πριν τη μνημειώδη συναυλία «Live Aid», έχει μόλις διαγνωσθεί ως φορέας του Aids αλλά οδηγεί με γενναιότητα την μπάντα σε μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ο ηθοποιός Ράμι Μάλεκ που τον ενσαρκώνει έχει δηλώσει: «Πιστεύω πως αν δεν γιορτάσεις τη ζωή και τους δαίμονές του, το πόσο περίπλοκος και αναπάντεχος υπήρξε, θα ήταν αδικία για μια τέτοια ανθρώπινη οντότητα».

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ EIGHTIES KITSCH

Σε μια σαιζόν όπου η διεθνής μόδα υποκλίνεται στην ένδυση της δεκαετίας του ’80, η ταινία Bohemian Rhapsody μας θυμίζει το πόσο ερεθιστικά νεωτεριστής ήταν ο Μέρκιουρι από πλευράς ένδυσης. Οι αξέχαστες αμφιέσεις του στη σκηνή επηρέασαν Μαντόνα, Μπιγιονσέ, Lady Gaga, Mάικλ Τζάκσον ακόμα και το Ντέιβιντ Μπόουι! Ο ίδιος θεωρούσε το στυλ του ίδιου και όλου του συγκροτήματος ένα κράμα Λάιζα Μινέλι και Led Zeppelin.

Λάτρευε τα bodysuits, δηλαδή τις εφαρμοστές ολόσωμες φόρμες, τα military jackets –στρατιωτικά τζάκετ με έντονο διάκοσμο και θεματικά χρώματα, το γυαλιστερό δέρμα σε διάφορες εκδοχές, τα biker leather jackets (μοτοσυκλετικά μουφάν), τα aviators γυαλιά αλλά και τα t-shirts δηλαδή φανέλες και μπλουζάκια με γράμματα. Aκόμα, επέλεγε αμφιέσεις σαν στολές, με περίεργες «τεατράλε» γραμμές όπως κιμονό ή πιέτες. Τα περισσότερα κοστούμια είχαν την σφραγίδα της «κολλητής του» Zandra Rhodes. Απεικόνιζαν μια ανδροπρεπή καρικατούρα του εαυτού του…