Η εγκυμονούσα Μέγκαν Μαρκλ ξετρέλανε τους Αυστραλούς- Το κοάλα και η συγκινητική συνάντηση του Χάρι

Χαμογελαστή και λαμπερή ήταν Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη μέρα της περιοδείας, με τον πρίγκιπα Χάρι, στην Αυστραλία. Όπως ήταν φυσικό όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην κοιλιά της αφού η εγκυμοσύνη της ανακοινώθηκε επίσημα από το παλάτι και μάλιστα πήρε τα πρώτα δώρα για το μωρό στο Σίδνει.

Prince Harry and Meghan make their first appearance since announcing they are expecting a baby, kicking off a high-profile Pacific trip with a photo in front of Sydney's Opera House and posing with koalas https://t.co/vYHkCGtlfj pic.twitter.com/1pdU59wo8C — AFP news agency (@AFP) October 16, 2018

Το ζευγάρι επισκέφθηκε τον ζωολογικό κήπο και συνάντησαν ένα κοάλα, ενώ στην Όπερα το εμβληματικό κτίριο της πόλης τους περίμεναν χιλιάδες θαυμαστές.

Η Μέγκαν συνάντησε την... Μέγκαν!

Ειδικά στον Ζωολογικό Κήπο το ζευγάρι γνώρισε δυο κοάλα. Το ένα το έλεγαν Μέγκαν!

VIDEO: Prince Harry and Meghan meet the koalas pic.twitter.com/Cj61d2wwLi — AFP news agency (@AFP) October 16, 2018

???? At @TarongaZoo The Duke and Duchess met Rubi — mother of one of the Zoo's latest additions, a joey named Harry! #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/48AqNTsdZH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 16, 2018

Ο Χάρι είχε μία ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή αφού είδε μια από τις πιο αγαπημένες και πιο αφοσιωμένες του θαυμάστριες. Ήταν η Daphne Dunne, 98 ετών με την οποία είχε συναντηθεί το 2015 και το 2017 όταν είχε επισκεφθεί ξανά την Αυστραλία.

Η 98χρονη φίλη του πρίγκιπα

Όταν λοιπόν, την είδε ανάμεσα στο πλήθος έτρεξε κοντά της, έπεσε στα γόνατα και κάθισε δίπλα της αφού της έκανε μια μεγάλη αγκαλιά. Η Μέγκαν πήγε κοντά τους και γονάτισε κι εκείνη για να είναι πιο κοντά στην φίλη του Χάρι και την αγκάλιασε.

The Duke of Sussex introduced The Duchess to 98 year-old Daphne Dunne, who he met in 2015, and again on his last visit to Australia in 2017. #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/SHUBElMg5P — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 16, 2018