Δόθηκε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα του συμποσίου που διοργανώνει η Εταιρεία Συγγραφέων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Συγκριτικής Λογοτεχνίας & Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜE, WHY READ?.

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Πέμπτη & Παρασκευή, 18 & 19 Οκτωβρίου 2018

Thursday & Friday, October 18 & 19, 2018

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50)

Cultural Center of the City of Athens (50 Academias Street)

Hellenic Authors' Society

The Role of Writers & Books in the 21st Century

Why Read? In Greek & English

Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων

«Γιατί διαβάζουμε; Ο ρόλος του συγγραφέα & του βιβλίου τον 21ο αιώνα» αποτελεί το γενικό θέμα διεθνούς συμποσίου της Εταιρείας Συγγραφέων, που διεξάγεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018. Γιατί και πώς διαβάζουμε; Γιατί γράφουμε; Γιατί μεταφράζουμε; Γιατί δημοσιεύουμε; Πτυχές των ερωτημάτων αυτών απασχολούν διακεκριμένους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, κριτικούς, μεταφραστές και πανεπιστημιακούς που συμμετέχουν στο συμπόσιο, το οποίο διοργανώνεται από την Εταιρεία Συγγραφέων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Συγκριτικής Λογοτεχνίας & Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανάδειξης από την UNESCO της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Βιβλίου. Οι εργασίες του συμποσίου διεξάγονται σε 4 συνεδρίες (11:00 με 13:30 και 16:00 με 18:30, Πέμπτη και Παρασκευή) και στρογγυλή τράπεζα (19:00 με 21:00, την Παρασκευή) στο Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Γλώσσες: ελληνικά & αγγλικά, με παράλληλη διερμηνεία. Συμμετοχή ελεύθερη.

Ποιο είναι το μέλλον της γραφής; Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις συγγραφέων, βιβλίων & αναγνωστών, γλώσσας & μετάφρασης; Έχουν κοινά κίνητρα οι συγγραφείς όλων των εποχών; Ποιοι είναι οι μελλοντικοί αναγνώστες; Πώς προκύπτουν φιλαναγνωσία και εχθραναγνωσία; Πώς επιμερίζονται προφορικός, γραπτός και ηλεκτρονικός λόγος; Πώς διαπλέουν γραφή & λογοτεχνία τον ωκεανό της προφορικότητας; Πώς συναρτώνται από υλικούς όρους παραγωγής & κυκλοφορίας, κοινωνικό & πολιτικό περιβάλλον, διεθνείς καταμερισμούς στον χώρο του πολιτισμού; Ποιες σχέσεις διαμορφώνονται ανάμεσα σε "μικρές” και "μεγάλες” γλώσσες, από πλευράς αριθμών, σε συνθήκες πολυγλωσσίας, μονογλωσσίας, αγλωσσίας; Πού βρίσκονται τα ελληνικά; Πώς υπεισέρχεται η κριτική; Υπάρχει λογοτεχνία χωρίς μετάφραση;

Πρόκειται για ερωτήματα η διερεύνηση των οποίων διευρύνει τη συμβολή του κόσμου του βιβλίου στην αυτογνωσία, στον πολιτισμό, στη χώρα. Διαρθρωμένο σε τέσσερις συνεδρίες (Συγγραφείς & αναγνώστες, Γλώσσα & μετάφραση, Συγγραφείς & βιβλία, Το μέλλον της γραφής) και στρογγυλή τράπεζα (Γιατί διαβάζουμε;), το διεθνές συμπόσιο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την υποστήριξη της διοργάνωσης Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και άλλων σταθερών υποστηρικτών της Εταιρείας Συγγραφέων, όπως το Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ θερμές ευχαριστίες οφείλονται στο Ξενοδοχείο Κίμων, την εταιρεία δημοσίων σχέσεων ArtsPr και την εταιρεία γραφιστικών τεχνών Indigo Graphics.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων υλοποιείται με τη στήριξη δωρητών. Μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core Α.Ε. Δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι υποστηρικτές είναι η Aegean Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).