Έγκυος η Μέγκαν Μαρκλ! Ανακοινώθηκε από το παλάτι

Ο πρίγκιπας Χάρρυ και η Δούκισσα του Sussex περιμένουν το πρώτο τους παιδί και την άνοιξη του 2019 θα το κρατούν στην αγκαλιά τους. Σήμερα το παλάτι ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019.



Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public.

Ωστόσο γίνεται πολλή συζήτηση και διατυπώνονται πολλά σχόλια για το γεγονός ότι η ανακοίνωση έγινε από το παλάτι λίγες ημέρες μετά τον γάμο της πριγκίπισσας Ευγενίας, εκτιμώντας ότι καλό θα ήταν αυτή η ανακοίνωση να γίνει λίγο αργότερα, ούτως ώστε να μην επισκιαστεί ο γάμος.