Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΩΝ 49
Κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 14 - 10 - 2018
και ώρα 4 μ.μ.
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΤΣΙΧΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ, ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΡΓ. ΚΟΥΡΕΛΕΑ – 92
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15/10/2018 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΟΥΡΕΛΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘYΝΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΙΕΡΕΥΣ) & ΜΑΡΙΑ(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΣΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]