Σημαντική πιστοποίηση της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών αξιολογήθηκε επιτυχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (Union Européenne des Medécins Spécialistes – UEMS) και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG).

Η Κλινική έλαβε πιστοποίηση (accreditation), σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ως Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικευομένων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα έτη 2018- 2022, βάση της ποιότητας παροχής ιατρικών υπηρεσιών αλλά κυρίως της εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών.