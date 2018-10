Παντρεύτηκε η εγγονή της Ελισάβετ! Ο παραμυθένιος γάμος της πριγκίπισσας Ευγενίας! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τα σκαλιά του Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor ανέβηκε σήμερα η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ αφού παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζακ Μπρουκσπανκ. Η μικρή κόρη της Δούκισσας του Γιορκ, Σάρας και του Δούκα του Γιορκ, Άντριου έκανε έναν ανοιχτό γάμο με εκλεκτούς καλεσμένους, πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας και 1.200 κοινούς θνητούς!

Ο γαμπρός είναι πρώην μπάρμαν ενώ το ζευγάρι αραβωνιάστηκε κατα τη διάρκεια των διακοπών του στην Νικαράγουα.

Παρόντες στον γάμο είναι οι νιόπαντροι πρίγκιπας Harry και Meghan Markle, η Βασίλισσα Ελισάβετ με τον Φίλιππο, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton με τον μικρό George και την Charlotte και ο πρίγκιπας Κάρολος!

Ηχηρή, ωστόσο είναι η απουσία της Καμίλα –που σύμφωνα με τις κακές γλώσσες δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τον πατέρα της νύφης! Εκτός από τους γαλαζοαίματους, στον γάμο έχουν προσκληθεί η Ναόμι Κάμπελ, η Λιβ Τάιλερ, η Ντέμι Μουρ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Έλι Γκούλντινγκ, ο Τζέιμς Μπλαντ και η Κέιτ Μος.

Watch the guest arrivals and the wedding ceremony at St George’s Chapel, Windsor Castle, followed by the departure of the newly married couple in the carriage. #RoyalWedding https://t.co/wzlyjtJ1I2