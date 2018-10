Ετοιμάζουμε ταξίδι τα Χριστούγεννα στην Αιώνια Πόλη

Η Ρώμη είναι μια από τις πόλεις που αξίζει να επισκεφθεί κανείς όλο το χρόνο αλλά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου παραδίνεται στη μαγεία των Χριστουγέννων και μοιάζει πιο παραμυθένια από ποτέ.

22, 23 Δεκεμβρίου από 379 ευρώ

Ημερήσιο Πρόγραμμα

1ημέρα: Αθήνα - Ρώμη, ξενάγηση & Κατακόμβες

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρχιτεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκκλησία είναι αφιερωμένη στους Αγ. μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία οδός θα δούμε τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα που λειτουργούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και σημερινό Δημαρχείο της αιώνιας πόλης, θα καταλήξουμε στη πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο κτίριο αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά της Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο Μουσολίνι και έβγαζε τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η μητέρα του Ναπολέοντα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Για το βράδυ προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή περιήγηση της πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η διαφορετική της όψη υπό το φώς των αστεριών.

2η μέρα: Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου

Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στο κόσμο. Mια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. (Μόνο & εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Η Βασιλική του Αγ. Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.).

3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία

Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας.

4η μέρα: Ρώμη

Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της, οι οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης.

5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA Airlines | 4 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4*sup | Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο | Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης | Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες | Μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού | Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού | κόστος αποσκευής έως 23 κιλά | Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων €150 | check points €25 (πληρωτέα από Αθήνα) | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων | με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στα μουσεία του Βατικανού (τουλάχιστον 7 μέρες πριν την αναχώρηση βάση διαθεσιμότητας) με κόστος εισόδου €30 ο ενήλικας, €25 παιδί 6-18 ετών/φοιτητής έως 25 ετών (πληρωτέα απευθείας στο ξεναγό) | Rome by night : €25 το άτομο, Φλωρεντία : €85 το άτομο (για min συμμετοχή 7-8 άτομα εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) | δημοτικός φόρος της Ρώμης €6 (για τα 4* ξενοδοχεία) / €4 (για τα 3* ξενοδοχεία) την ημέρα ανά άτομο | Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα

Σημείωση 1: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Σημείωση 2: Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί και 4 ημέρες Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, όπως επίσης υπάρχουν και επιλογές στα ξενοδοχεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Κρατήσεις – Πληροφορίες: Fastravel by Keramidas - Όθωνος Αμαλίας 12A, Πάτρα

Tηλέφωνο: 2610 622500

E-mail: [email protected]