Πάτρα: Η Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι θα είναι υποψήφια με τον Νίκο Τζανάκο

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου του 2019, με την παράταξη «Πάτρα η δική μας πόλη» με επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων το Νίκο Τζανάκο, θα είναι όπως ανακοινώθηκε, η Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι.

Η Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι είναι γεννημένη στην Πάτρα, παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master in Sports Management (University of Technology of Sydney). Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Αχαΐας και είναι προπονήτρια στίβου στην Ολυμπιάδα Πατρών.

Έχει αναδείξει εκατοντάδες Πανελληνιονίκες και δεκάδες Βαλκανιονίκες και κατόχους Πανελληνίων Ρεκόρ στο στίβο. Πολλοί αθλητές της έχουν πετύχει όρια συμμετοχής τους σε Πανευρωπαϊκούς Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Έχει εργαστεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Σύδνεϋ (SOCOG) καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (ATHOC).

Όπως αναφέρει η ίδια, «οραματίζομαι την Πάτρα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, ανοιχτή στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, ανοιχτή σε κάθε επικοινωνία και σε όλες τις αγορές.

Οραματίζομαι την Πάτρα ως κέντρο εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού.

Οραματίζομαι την Πάτρα ευαίσθητη στα θέματα περιβάλλοντος, προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, φιλική στα αδέσποτα».