ΑΜΑS 2018: ΤΕΙΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ «ΔΑΓΚΩΤΟ» (4 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΤΙ-ΤΡΑΜΠ) ΜΕ CARDI B ΚΑΙ J LO RED CARPET QUEENS

Tετραπλός θρίαμβος για την 28χρονη ντίβα της ποπ- κάντρι μουσικής Tέιλορ Σουιφτ στα καθιερωμένα American Music Awards, που απονεμήθηκαν σε μια φαντασμαγορική τελετή στο Microsoft Theater του Λος Αντζελες. Η δημοφιλής ντίβα με τις αναλογίες μοντέλου, ανακηρύχθηκε «Artist of The Year» και «Αγαπημένη γυναίκα καλλιτέχνης» με το κορυφαίο pop album και την πιο επιτυχημένη τουρνέ. Απαστράπτουσα πάνω και κάτω από τη σκηνή, πρωταγωνίστησε στο event μιλώντας εναντίον του Τραμπ και υπέρ της δημοκρατικής παράταξης μέσα από τη δύναμη της ψήφου του κόσμου, ενώ «άνοιξε» το σόου τραγουδώντας «I did something bad».

Από τη μεγάλη μουσική γιορτή που αναδεικνύει όλες τις φωνές που επικρατούν σήμερα παγκοσμίως, αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την πανίσχυρη αμερικάνικη βιομηχανία της showbiz, δεν έλειψαν και τα νέα ονόματα που κάνουν θραύση: η 21χρονη κουβανο-αμερικανίδα Καμίλα Καμπέλο του τεράστιου hit «Ηavana» (κατέκτησε τον τίτλο της «New Artist of the Year» με το καλύτερο τραγούδι και το πιο αγαπημένο βίντεο) και βέβαια η περιζήτητη Cardi B (βραβεύτηκε ως «Αγαπημένη artist» και με το καλύτερο τραγούδι στην rap-hip-hop κατηγορία. Η Ριάνα πήρε μόνο τη διάκριση «Αγαπημένης γυναίκας ερμηνεύτριας» στη soul- r&b.

Η βραδιά περιλάμβανε αφιέρωμα-μνημόσυνο στην Αρίθα Φράνκλιν και live των Μαράια Κάρει (ως ροζ γοργόνα) και Τζένιφερ Λόπεζ (με ασημόλευκο κοστούμι).

Στο red carpet των AMAS 2018 οι κυρίες έδειξαν couture μεγαλοπρεπείς διαθέσεις επιλέγοντας κυρίως τουαλέτες. Το εμπριμέ φουσκωτό μάξι της Cardi B με την άνθινη «περικεφαλαία» είχε ετικέτα Dolce e Gabbana και ξεσήκωσε τα περισσότερα φλας ως αξιοθέατο. Η Τέιλορ Σουιφτ ήταν ένα silver clubbing girl με υπογραφή Balmain. Οι μεγαλύτερες πάντως, Τζένιφερ Λόπεζ (μονίμως αγκαλιά με τον Αλεξ Ροντρίγκεζ) και Χάιντι Κλουμ φόρεσαν μάξι δημιουργίες που τόνιζαν την αισθησιακή τους πλευρά…

