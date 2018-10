Κορόιδευε ο Γιούνκερ τον χορό της Μέι; ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έκανε μια μικρή χορευτική κίνηση ανεβαίνοντας στο βήμα ενός συνεδρίου ενώ ήταν έτοιμος να μιλήσει, προκαλώντας γέλιο στο κοινό, καθώς φάνηκε να μιμείται την Τερέζα Μέι, εξοργίζοντας τους υποστηρικτές της βρετανίδας πρωθυπουργού και του σχεδίου της για τους όρους αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ανεβαίνοντας στο βήμα του συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος, η Μέι χόρεψε υπό τους ήχους του "Dancing Queen" των ABBA και με διακωμώδησε τον εαυτό της μετά τα περιπαικτικά σχόλια για τις χορευτικές ικανότητές της σε ταξίδι της στην Αφρική. Στην ομιλία της έπειτα κάλεσε το κόμμα της να συσπειρωθεί και ενωμένο να στηρίξει το σχέδιό της για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προετοιμαζόμενος να μιλήσει σε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες σήμερα, ο Γιούνκερ ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει την ομιλία του, η μουσική συνέχιζε να παίζει στην αίθουσα. Φτιάχνοντας τις σημειώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής σήκωσε τα χέρια του και κούνησε τους ώμους και τους γοφούς του στο ρυθμό της μουσικής.

Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά να προκαλέσουν γέλιο στην αίθουσα καθώς η μουσική χαμήλωσε. Ο Γιούνκερ χαμογέλασε πλατιά ως απάντηση.

Γρήγορα, στη Βρετανία, πολλοί γρήγορα έκαναν την παρομοίωση των χορευτικών κινήσεων του προέδρου της Επιτροπής και της βρετανίδας πρωθυπουργού.

Η Daily Mail, εφημερίδα που τάσσεται υπέρ του Brexit, ανέφερε ότι ο Γιούνκερ εμφανίζεται να «χλευάζει» την Μέι. Τα διαδικτυακά σχόλια στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας δείχνουν την οργή για την άρνηση της ΕΕ να δεχτεί τους όρους του σχεδίου της Μέι για την αποχώρηση της Βρετανίας από το μπλοκ τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ένας εκπρόσωπος του Γιούνκερ δήλωσε ότι ο χορευτικός αυτοσχεδιασμός του δεν «απευθυνόταν σε κανέναν» και επανέλαβε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής «θρέφει μεγάλο σεβασμό» για την Μέι.

Is this @JunckerEU mocking @theresa_may 's Abba dance at a speech to the Committee of the Regions?



I am saying yes. What say you @MargSchinas or @Mina_Andreeva ? pic.twitter.com/qyzHddY3oJ