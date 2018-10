Χειροπέδες στο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι και την ηθοποιό Έιμι Σούμερ

Συνελήφθησαν σε διαδήλωση εναντίον του Μπρετ Κάβανο στην Ουάσινγκτον η ηθοποιός Έιμι Σούμερ και το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε περίπου 300 άτομα, κυρίως γυναίκας, που διαδήλωναν για το διορισμό του Κάβανο που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις στο Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3