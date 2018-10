Το στοίχημα της ημέρας: Οι Λαμίες της Ευρώπης

Καλό μήνα κύριοι. Πρώτη μάζωξη για τον Οκτώβριο, για να δούμε αν θα είναι και αυτός τόσο κερδοφόρος όσο το καλοκαίρι, αλλά και ο Σεπτέμβριος. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, με έξι προτάσεις, βγάλατε κέρδος 29 καθαρών μονάδων. Διόλου άσχημα. Κάντε κάποιος και τον επιστήμονα να μου βρει αυτά τα γελντ πως τα λένε.

Ivic: «Παίξαμε 51 μονάδες και πήραμε πίσω 80. Δηλαδή yield 36%, άπιαστο νούμερο. Απίστευτα υψηλό. Οι επαγγελματίες θέλουν ένα yield στο 6% για να ζούνε από το στοίχημα»

Ρε που τα πουλάς αυτά; Παίξατε 51 μονάδες και πήρατε 80. Σαν να πιάσατε δηλαδή ένα 1.60. Να σας κάνουμε άγαλμα ρε εσείς!

Prosvoro: «Να δώσω ένα 1,60 για Οκτώβριο και να φύγω;» Σε έπιασε η εργατικότητα πάλι εσένα, βλέπω.

Πάμε στο παιδί που έχει Γερμανική πειθαρχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης μέσα του. Να μας πει σωστά, σοβαρά και τεκμηριωμένα πράγματα.

Ισπανία

Germanos: «Από την Ισπανία ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί η Αλαβές πληρώνει 9,00. Αν δεν βρείτε κάποια εξήγηση, τότε ωραίος άσος! Σε κατηφόρα δίχως φρένα η

Ρεάλ»εγώ σε αποθεώνω και περιμένω κάτι από εσένα και εσύ ζητάς από άλλους να σου εξηγήσουν;

Ivic: «Η Αλαβές έχει το ανάστημα για να προβάλει αντίσταση, πόσο μάλλον στην έδρα της, και το 9ρι στον άσσο παραείναι υψηλό» Καλά, αν δεν έχει η Αλαβές ανάστημα τότε ποιος έχει; Μεγαθήριο, τρέμει η Ευρώπη στο όνομά της.

Prosv ξέρουμε πως όποια προτείνεις κερδίζει την επόμενη εβδομάδα, συνεπώς έχουμε στανταράκι τον άσο της Χιρόνα. Κάτι άλλο έχεις για να έχουμε σημείο και για την άλλη εβδομάδα;

Prosvoro «Εγινες μία φορά γελοίος με το παράδειγμά σου στο yield, γίνεσαι και δεύτερη τώρα. Εχει διακοπή την άλλη εβδομάδα».

Επειδή τόλμησες να με κοροϊδέψεις, σε… πετάω στα νύχια του Germanou.

Ιταλία

Germanos «Τι θα γίνει ρε Prosvoro, πιο καλά ξέρω την ομάδα σου εγώ από ότι εσύ. Δύο στα δύο την έχω. Αρχικά έχω να δηλώσω λάτρης του Τόττι, από παλιά, τότε που έβγαινε το Sporty, το περιοδικό. Το θυμάστε; Είχα κρατήσει λοιπόν από τότε μια σελίδα με όλα τα αστειάκια που έκαναν στον Τόττι. Παράδειγμα:

Ο Τόττι πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσει ένα βιβλίο, κάποια στιγμή αντικρίζει ένα εν ονόματι πώς να λύσετε το 50% των προβλημάτων σας, πήγε στο ταμείο γεμάτος χαρά, κρατώντας δύο στα χέρια του.

Εν πάση περιπτώσει οφείλω να δώσω ρισπέκτ σε αυτό που δήλωσε προχτές, «έχω προδώσει όλες μου τις σχέσεις, την σχέση σου με την Ρόμα όμως ποτέ»! Τέλοσπάντων, λείπει η φυσιογνωμία του από την ομάδα της Ρώμης. Και πέραν όλων αυτών, 2-2 σκορ Έμπολι – Ρόμα!»

Prosvoro «Πόσες φορές θα πω πως ο Αντρεατσόλι είναι δικό μας παιδί. Αν είναι να έρθει Χ, θα έρθει 4-4. Αλλιώς παίξτε απλά ένα over 3,5 ή καμία ανατροπή 1 ημίχρονο/2 τελικό».

Ivic: «Φουλ του.. φαβορί η αγωνιστική, τροφή για σκέψη στο διπλό της Μπολόνια στο Κάλιαρι, με την φιλοξενούμενη να μετρά δύο νίκες στα τρία τελευταία παιχνίδια της και την γηπεδούχο 4 δίχως τρίποντο»

Prosvoro: «Και για την Μπολόνια τα έχω γράψει, από το αφιέρωμα κιόλας. Πόσο αδιάβαστοι και οι δύο σήμερα; Πάρτε και ένα διπλό τη Φιορεντίνα τώρα και ξέρετε, ελάτε σε 3-4 εβδομάδες γεμάτοι ενθουσιασμό να μου πείτε για την ωραία μπάλα που παίζει».

Αγγλία

Λοιπόν, έχω απαίτηση από τους 2-3 που σας διαβάζουν, να γράψετε και τίποτα για Πρέμιερ Λιγκ. Πολύ παρατημένη την έχετε. Μόνο ο Ivic… χάνει κάθε εβδομάδα τη Λίβερπουλ.

Ιvic: «Κακό πρόγραμμα στο σύνολό του, το μοναδικό αξιόλογο -κατ’ εμε- σημείο η Μπέρνλι. Έκανε δύο καλές νίκες δείχνοντας πως έχει συνέλθει από τον λήθαργο, σε αντίθεση με την Χάντερσφιλντ (τι μπαζακι είναι αυτήν ρε φίλε;) που συνεχίζει να βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση. Άσος στο 2.15.»

Ούτε Λίβερπουλ; Ούτε Μουρίνιο; Τίποτα; Ένα κακό πρόγραμμα και ξεμπερδέψαμε. Και τι Μπέρνλι ρε μεγάλε; Για Πρέμιερ Λιγκ ζήτησε ο κόσμος. Αν βρω δέκα ανθρώπους και τους ρωτήσω τι κατηγορία παίζει το Μπέρνλι-Χάντερσφιλντ πόσοι νομίζεις θα πούνε Πρέμιερ Λιγκ;

Prosvoro: «Σαουθάμπτον – Τσέλσι 2. 1.60 απόδοση. Πάρτε για όλο τον μήνα» Κάτσε να το πιάσουμε πρώτα για να κάνουμε κανένα πανηγυρικό κείμενο για το yield. Yielοίε.

Αναζητώ σοβαρότητα σε Γερμανό και Μπουντεσλίγκα.

Γερμανία

Germanos: «Αφού πιάσαμε πρώτα με τα μικρά πρωταθλήματα , πάμε στο μεγάλο, αυτό της Bundesliga. Δεν έχω τίποτα. Έτσι απλά! Ξέρεις ότι Δευτέρα πρωί δεν θα έχεις χάσει λεφτά από αυτό το πρωτάθλημα» Μην είσαι σίγουρος, τσέκαρε ξανά τον μισθό σου Δευτέρα πρωί…

Prosvoro: «Αναλαμβάνω εγώ. Ομάδα που κέρδισε τη Μπάγερν μας τη δίνουν στο 2.70 μέσα στη Μάιντς. Διπλάρα Χέρτα Μπερλίν μέσα στο… νηπιαγωγείο. Αν απορείτε για το τελευταίο, διάβασα μια έρευνα προ ημερών σε γαλλική εφημερίδα. Η Μάιντς έχει τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Τίποτα άλλο στη Γαλλία διάβασες ή μόνο έρευνες για μικρά παιδιά, περίεργε τύπε;

Γαλλία

Prosvoro: «Διαβάζω και αποθεώνω εμάς, κάθε εβδομάδα ταμείο πάμε στη Γαλλία. But, But, But. Ετσι λένε το γκολ οι Γάλλοι. Και το έβαλα τρεις φορές γιατί τόσα θέλουμε για τα over μας» Μεγαλειώδης σκέψη. Υποκλίνεται η υφήλιος.

Ivic: «Κάθε φορά που έρχεται η ώρα να σχολιάσουμε την Γαλλία με πιάνει ρίγος και συγκίνηση. Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, αλλά μου συμβαίνει συχνά τελευταία με τα Over2,5 να μας πληρώνουν αβέρτα. Και επειδή ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει: οver2.5 σε Αμιάν-Ντιζον και Γκινγκάμπ –Μονπελιε».

Ελλάδα

Πείτε και κάτι για Ελλάδα, για τους άμοιρους του αναγνώστες που έχουν διαβάσει ένα κάρο αστειότητες πάλι σήμερα.

Ivic: «Οι πιτσιρικάδες του Δώνη έχουν τρελάνει όλη την χώρα με τις επιδόσεις τους. Αν δεν είχαν το -6 θα συγκατοικούσαν στην κορυφή με τον ΠΑΟΚ. Συνδυάζουν

θέαμα με αποτελέσματα και το 3.10 στην έδρα του Αστέρα μπορεί να συζητηθεί σοβαρά». Σε έπιασε τώρα στα τελειώματα να κάνουμε σοβαρή συζήτηση;

Prosvoro: «Ασε με να κάνω επίλογο. Ολο πληρωνόμαστε από κάτι Φρανκφούρτες και Στρασβούργα και τι νομίζεις πως είναι κύριε αυτές; Οι Λαμίες της Ευρώπης είναι. Να πληρωθούμε τώρα από την ορίτζιναλ, τη δική μας. Over»

Πόσες φορές να αντέξω αυτό το αστείο με το over στο τέλος; Ευτυχώς έχει διακοπή την άλλη εβδομάδα!

Αρχική κάβα: 500 μονάδες

Προηγούμενο Υπόλοιπο: 509 μονάδες

Επιστροφές: 20

Σημερινό Υπόλοιπο: 529

Πρόταση τριημέρου:

06/10 21:00 Γκινγκάμπ – Μονπελιέ Over (2.30) επί 9 μονάδες

07/10 16:00 Λαμία – ΟΦΗ Over 2 (2.025) επί 10 μονάδες

Νέο Υπόλοιπο: 510 μονάδες

