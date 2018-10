Πάτρα: Ο Ρέντφορντ ως "Ο Κύριος & το Όπλο" σαγηνεύει στη δύση της καριέρας του

«Στο μυαλό και στην ψυχή νιώθω 30 αλλά στο σώμα είμαι 80 χρονών». Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του με αφορμή την ταινία «Ο Κύριος & το Όπλο» σε σκηνοθεσία του 37χρονου Ντέιβιντ Λόουερι, ο 82χρονος θρύλος του Αμερικάνικου σινεμά Ρόμπερτ Ρέντφορντ, για τον οποίο έγινε πολύς λόγος τελευταία ότι εγκαταλείπει την υποκριτική μετά από σχεδόν 60 χρόνια καριέρας.

Ο ίδιος πάντως στην πρεμιέρα στη Ν. Υόρκη του φιλμ «The Old Man & the Gun – Ο Κύριος & το Όπλο» που ήδη παίζεται στη χώρα μας και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, έσπευσε, όπως έγραψαν και οι New York Times να διευκρινίσει τα πράγματα αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως τελικά και να τον ξαναδούμε σ’ ένα ρόλο αν και προτεραιότητα του όσο θα μπορεί, θα είναι η σκηνοθεσία (ήδη έχει στα σκαριά μία ταινία για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ).

Το φιλμ «Ο Κύριος & το Όπλο» είναι μία ευτυχής στιγμή στην μεγάλη καριέρα του σπουδαίου και φωτογενούς Ρέντφορντ. Είναι αλήθεια μοναδικό να βλέπεις έναν ηθοποιό που κακά τα ψέματα βρίσκεται στη δύση του, να πρωταγωνιστεί και να κλέβει πραγματικά την οθόνη με την παρουσία, την φωνή του, το βλέμμα του, την τόσο μέσα στο ρόλο ερμηνεία του. Ο ρόλος ενός υπαρκτού προσώπου, του ληστή τραπεζών με το χαμόγελο, το στυλ και την ευγένεια Φόρεστ Τάκερ που υποδύεται μοιάζει κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του Ρέντφορντ και ο σκηνοθέτης Λόουερι που φτιάχνει μία ταινία με φωτογραφία λίγο θολή με ωραία μουσική υπόκρουση από τον Ντάνιελ Χαρτ που συντείνει στην αδρή μελαγχολία του φιλμ που όμως κρύβει και την χαρά της στιγμής, μιας κι όσο μεγαλώνεις πρέπει να σκέφτεσαι ότι ίσως αύριο να μην υπάρχεις (ο Φόρεστ Τάκερ εντελώς συμβολικά τον βλέπουμε να κατοικεί απέναντι από ένα νεκροταφείο) διευθύνει τον Ρέντφορντ με τον σεβασμό που του αρμόζει αλλά και λίγο παιχνιδιάρικα.

Υπάρχουν στιγμές στην ταινία που η σαγήνη και η συγκίνηση προκύπτουν εντελώς αυθόρμητα. Το δάκρυ κυλά αβίαστα και μένεις με το στόμα ανοικτό από την έκπληξη να παρακολουθείς έναν ηθοποιό της κλάσης του Ρέντφορντ σ’ έναν τελευταίο ρόλο που τα έχει όλα, χιούμορ, ερωτισμό, φλερτ, παιχνίδι με το νόμο (παρανομία), ρομαντισμό, άλογα, εικόνες της Αμερικάνικης δύσης (οι ληστείες γίνονται εν έτει 1981 κυρίως στο Τέξας από τον 70άρη πλέον Τάκερ που ήδη έχει ιστορικό 16 συλλήψεων και άλλων τόσων αποδράσεων), μελαγχολία για το τέλος της ζωής που πλησιάζει, φιλία και πολλά ακόμη.

Το ειδύλλιο με την Τζουλ (μία εξαιρετική Σίσι Σπέισεκ που εξομολογήθηκε πως είχε τρακ στις πρώτες σκηνές της με τον Ρέντφορντ) είναι από τους βασικούς άξονες της ταινίας όπως και το κυνήγι με χάρη από τον τοπικό ντετέκτιβ Τζον Χαντ (ο Κέισι Άφλεκ στο ρόλο).

Σκηνή highlight προς το τέλος που παρακολουθούμε σε φλας μπακ όλες τις προηγούμενες αποδράσεις του Φόρεστ Τάκερ όπως τις αφηγείται ο ίδιος με την 17η (;) να είναι κενή ακόμα.

Στην βραδινή προβολή της Πέμπτης στα Odeon Veso Mare, ανάμεσα στους περίπου τριάντα θεατές ήταν και ένα ζευγάρι νέα παιδιά με ποπ κορν στα χέρια. Λίγο πριν το τέλος, ακούστηκαν να λένε «σ’αρέσει», «ναι είναι καλή ταινία».

Η ωραιότερη ίσως επιβράβευση για τον 82χρονο αλλά ακάματο Ρόμπερτ Ρέντφορντ των «Δύο ληστών», του «Πέρα από την Αφρική», του «Κεντριού», του «Γητευτή των αλόγων», και τόσων ακόμα φιλμ, τον Μπομπ της καρδιάς μας.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ