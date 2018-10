Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Το 9ο Διεθνές συνέδριο της Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας έως την Κυριακή

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 134/20.4.2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εξής:

Η έναρξη των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου έλαβε χώρα την Δευτέρα 1.10.2018.

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 11.1.2019

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 21.1.2019 - 8.2.2019

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 18.2.2019

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 31.5.2019

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 10.6.2019 - 28.6.2019.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ελληνική Κρυσταλλογραφική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.), το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΙΤΕ- ΙΕΧΜΗ, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, καθώς και άλλοι τοπικοί φορείς συνδιοργανώνουν το 9ο Διεθνές Συνέδριο HeCrA, από 5-7 Οκτωβρίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο συνέδριο θα μιλήσουν διακεκριμένοι επιστήμονες για τις σύγχρονες πειραματικές (CryoEM, XFELs, synchrotrons, spectroscopic methods) και υπολογιστικές μεθόδους αιχμής, για τον προσδιορισμό και την ανάλυση της δομής των υλικών, από ανόργανα, μικρά φαρμακευτικά οργανικά έως και πρωτεΐνες.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η γνώση της δομής έχει μεγάλες δυνατότητες εφαρμογών τόσο στη βιοϊατρική, τη γεωργία, όσο και στο περιβάλλον, τη νανοτεχνολογία καθώς και στη βιομηχανική έρευνα και παραγωγή. Στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης, θα μιλήσει με τίτλο: "Building Knowledge Economy as an Antidote to Crisis". Η επιλογή από την Ε.Κ.Ε. του Ιδρύματός μας, ως διοργανωτή του συνεδρίου, αποτελεί σημαντική διάκριση και συμβάλλει στην παγκόσμια προβολή του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειάς μας και ευρύτερα της χώρας μας. Για περισσότερες πληροφορίες στο:

https://sites.google.com/view/hecra2018/home

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η βασική αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Έτσι το Γραφείο Διασύνδεσης συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και αποφοίτων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ενώ παράλληλα ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και άλλου είδους κατάρτιση.

Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων γίνεται με την παροχή ειδικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο φοιτητής- απόφοιτος να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή. Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν, ενώ η λειτουργία του και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων, καθώς και την ύπαρξη ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ΑμεΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επισκεφθείτε: www.cais.upatras.gr

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΔΜΟΠ

Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή», συμμετέχει στις δύο κορυφαίες εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών - Π.Ο.Σ.Ε.Α, τη 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών και την 29η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας, οι οποίες προάγουν τις πανανθρώπινες ιδέες της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος.

Στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων, ο Καθηγητής Αιματολογίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης θα συμμετέχει ως σύνεδρος στην Αμφικτιονία, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, με εισήγησή που αναδεικνύει το έργο, την προσφορά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της συνεργασίας με τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών μέσα από την εμπειρία που αναδείχθηκε από την πολύχρονη συνεργασία Συλλόγων Εθελοντών με το «Χάρισε Ζωή» στον πανελλήνιο αγώνα καταπολέμησης της λευχαιμίας και της προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή θα είναι επίσης παρόν, στη μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού «RUNGREECE», που για ακόμη μια χρονιά διοργανώνεται στην Πάτρα. Σ’ αυτήν την μεγάλη διοργάνωση, που προάγει την αξία της φροντίδας της υγείας μέσω του αθλητισμού και καλλιεργεί την ιδέα του Εθελοντισμού, στελέχη και εθελοντές δράσης του ΚΕΔΜΟΠ θα βρίσκονται, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, για να ενημερώσουν κοινό και αθλητές για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://www.xarisezoi.gr/

Σύλλογος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 1/10/2018, όπως κάθε χρόνο, οι εγγραφές για τη συμμετοχή στον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών και χορογραφιών ελληνικής λαϊκής μουσικής πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, με πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Στο Σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας αλλά και οι φίλοι του Συλλόγου.

Πληροφορίες: [email protected], [email protected].

Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει να μεταδίδει την αγάπη για τη μουσική και το χορωδιακό τραγούδι και να συμμετέχει με επιτυχία σε προσκλήσεις για εμφανίσεις σε άλλες πόλεις, αποτελώντας έτσι πολιτιστικό πρεσβευτή του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές και τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, που τους αρέσει η μουσική και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη Χορωδία ή την Ορχήστρα της, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά εδώ.