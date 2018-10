«ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ. Η LADY GAGA ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΕΙΖΑΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ… ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ, Ο MΠΡΑΝΤΛΕΙ ΚΟΥΠΕΡ REAL STAR KATA TH GUARDIAN

Tζακ και Αλι. H αλλιώς ο σταρ της κάντρι και η άσημη τραγουδίστρια. Εκείνος καταρρέει στο αλκοόλ κι εκείνη «ανατέλλει» μετά τη δική του ώθηση. Το πολυαναμενόμενο μουσικό ρομάντζο «A star is born –Ένα αστέρι γεννιέται», ένα από τα πλέον φιλόδοξα ριμέικ της σαιζόν, είναι εδώ, με τους Μπράντλει Κούπερ και Lady Gaga να μας στέλνουν κατευθείαν σινεμά.

Ερωτας και καλλιτεχνική επιτυχία, μια «άφθαρτη» συνταγή συγκίνησης στο εκράν. Η ιστορία πασίγνωστη και αγαπημένη: εκείνος και εκείνη, αγαπιούνται παράφορα αλλά ενώ αυτός «κατεβαίνει» από το βάθρο του εκείνη «ανεβαίνει». Θα μπορέσει τελικά ο έρωτας να τους σώσει;

Το «Α star is born» έχει γίνει ταινία εστιάζοντας πρωτίστως στο «αστέρι» της υπόθεσης δηλαδή στην πρωταγωνίστρια. Τζάνετ Γκέινορ (1937), Τζούντι Γκάρλαντ (1954) Μπάρμπρα Στρέιζαντ (1976) αλλά και η «δική μας» Αλίκη Βουγιουκλάκη ως «Το πιο λαμπρό αστέρι» (1967) έχουν δοκιμαστεί στο ρόλο. Οι κριτικές και οι πρώτες εντυπώσεις για το τωρινό φιλμ με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή το Μπράντλει Κούπερ επαινούν τις ερμηνείες και τα τραγούδια αλλά εντοπίζουν σεναριακές αδυναμίες. Ομως γενικότερα η υποδοχή είναι θετική καθώς εστιάζει στο αξιοσημείωτο σκηνοθετικό ντεμπούτο του 43χρονου Κούπερ που διψά να ξεφύγει από την ετικέτα του «ελαφρού» γόη του «Hangover» (συλλέγοντας διαρκώς τα τελευταία χρόνια υποψηφιότητες και διακρίσεις).

Παρακολουθούμε ένα μοντέρνο μελοδραματικό μιούζικαλ με αισθητική αμερικάνικου φολκλόρ, τον Κούπερ να παίζει με πολύ μπάσα φωνή κι εσωτερικότητα σηκώνοντας το φορτίο της παρακμής του και την 32χρονη Gaga να λάμπει, αναδεικνύοντας τις φωνητικές της δυνατότητες. Όπως φαίνεται η επιρροή των δυο σταρ «μοιράζεται» και δεν «γέρνει» όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

«Ενα ριμέικ φρέσκο και γεμάτο δόσιμο «ψυχής» διαβάσαμε στο περιοδικό Empire. Οι Los Angeles Times αναφέρουν πως η ταινία «έχει τα φόντα να γίνει movie of the moment και όλοι πρέπει να τη δουν». «Σχεδόν τέλειο» το φιλμ κατά το μουσικόφιλο Rolling Stones. Η Guardian αποκαλεί πάντως τον Κούπερ το real star της ταινίας, τον συγκρίνει με Ιστγουντ, Ντιβάλ και Μπρίτζες. Η δημοτικότητα της Gaga η οποία όδευε για one woman show δεν υπερισχύει τελικά, σημειώνεται. Το Τime θεωρεί πιο σημαντικό προσόν της ταινίας πως «συμπάσχουμε νιώθουμε κάτι για αυτούς».

Εννοείται πως η προώθηση της ταινίας στο red carpet Λος Αντζελες και Λονδίνου καθώς και των σινε-φεστιβάλ Βενετίας και Τορόντο ήταν πολύτιμη. Οι φαντασμαγορικές couture εμφανίσεις της Gaga έκαναν αίσθηση και δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες στους απανταχού θεατές. Στην Πάτρα το «Α Star is born» παίζεται σε δυο αίθουσες των Odeon της Veso Mare. Σπεύστε.

