Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από την Αγ. Τριάδα, στο διαγωνισμό Μις Υψήλιος, στις διεθνείς πασαρέλες & τώρα στο Greece's Next Top Model

Πριν ακριβώς 7 χρόνια στο τεύχος Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2011 στο περιοδικό The Best Magazine είχε μπει εξώφυλλο ένα πανέμορφο, εκθαμβωτικό κορίτσι από την Αγία Τριάδα της Πάτρας, που πήγε σχολείο στο 28ο Δημοτικό, γυμνάσιο στην Τριάντειο και λύκειο στο θρυλικό 3ο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που με ζηλευτή καριέρα μοντέλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, με συμμετοχή στον διαγωνισμό της Μις Υφήλιος αλλά και συνεργασίες με διάσημους οίκους μόδας όπως Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, κ.α., είναι αυτή την περίοδο εκ των 4 κριτών του διαγωνιστικού σώου μόδας Greece’s Next Top Model στο κανάλι Star.

Μάλιστα η 30χρονη σήμερα Ηλιάνα Παπαγεωργίου με συχνές αναφορές στη διάρκεια των έως τώρα auditions, στην γενέτειρα της την Πάτρα (είπε χαρακτηριστικά σε υποψήφια που ήταν υπερβολικά βαμμένη πως θα ταίριαζε καλύτερα στο…Πατρινό καρναβάλι) δείχνει να κλέβει την παράσταση και το ενδιαφέρον των μίντια από τους άλλους 3 κριτές (Βίκυ Καγιά, Άγγελος Μπράτης και Δημήτρης Σκουλός).

Δεν έχουν λείψει και κάποια σχόλια όπως από τη Ναταλία Γερμανού στη νέα εκπομπή της στον Alpha, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξέφυγε από το μέτρο με κάποια σχόλια της και πως συμπεριφέρθηκε ειρωνικά.

Πάντως η φωτογενής Πατρινή που κοντραρίστηκε κιόλας με αφορμή μια υποψήφια, με την Βίκυ Καγιά λέγοντας της με νόημα «είσαι από άλλη γενιά και τα πράγματα και τάσεις έχουν αλλάξει στη μόδα και τα μοντέλα που επιλέγονται», κάτι που έζησε η ίδια στη Νέα Υόρκη, μοιάζει να χειρίζεται έξυπνα την όλη δημοσιότητα και ως κριτής διακρίνεται από χιούμορ ενώ δείχνει να έχει και πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα κορίτσια που φιλοδοξούν να διακριθούν. «Α το έχω κάνει κι εγώ», λέει ολοένα μιλώντας από ποδόσφαιρο, αερόβια γυμναστική, ενόργανη και πολλά άλλα.

Το 2011 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλώντας στο The Best Magazine, στην Μαρία Ορφανού είχε πει πως «από την Πάτρα έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Βέβαια μπορεί λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων να αναγκάζομαι να βρίσκομαι για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την Πάτρα όμως θέλω να επιστρέψω και μάλιστα μόνιμα».

Έχει και μία αδελφή, την Μαριλένα, μπορεί από μικρή να ήταν κούκλα ωστόσο επέμενε να ονειρεύεται ρομαντικά πως όταν μεγαλώσει θα γίνει δασκάλα ή γιατρός ενώ στο μόντελινγκ βρέθηκε τυχαία. Όπως είχε πει τότε στο The Best Magazine, είχε επισκεφθεί την Αθήνα για ένα σαββατοκύριακο και μία κοπέλα στο Μετρό κοιτάζοντας το κορίτσι από την Πάτρα με το εντυπωσιακό ανάστημα με το σχεδόν 1,80 ύψος και τις τέλειες αναλογίες, της έδωσε μία κάρτα πρακτορείου μοντέλων. Η Ηλιάνα το σκέφτηκε κι ένα χρόνο περίπου μετά πήρε την απόφαση στην οποία είχε συμβάλλει το τότε αγόρι της.

Παρότι στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος στην Βραζιλία εκπροσωπώντας επάξια την μεσογειακή ομορφιά της Ελλάδας δεν τα κατάφερε, διατηρεί ωραίες αναμνήσεις ωστόσο γενικά για τα καλλιστεία όπως και οι άλλοι κριτές του Greece’s Next Top Model δεν είναι ιδιαίτερα θερμή και θετική.

Τότε στο The Best Magazine η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε παραδεχθεί πως «ο τίτλος της Σταρ Ελλάς δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Γι’ αυτό αν γίνονταν φέτος καλλιστεία στην Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω μέρος»!