Η νέα ταινία του ανατρεπτικού σκηνοθέτη Λαρς Φον Τρίερ από 11/10 στην Ελλάδα

Η ολοκαίνουρια ταινία του αντισυμβατικού και ενίοτε ακραίου Δανού σκηνοθέτη Λαρς Φον Τρίερ με τίτλο «Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ - The House That Jack Built» που προξένησε πολλές συζητήσεις και σχόλια μετά την προβολή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο του 2018, εκτός συναγωνισμού, κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα σε διανομή της Seven Films την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Παίζουν ο Ματ Ντίλον στον κεντρικό ρόλο του Τζακ και οι Μπρούνο Γκανζ, Ούμα Θέρμαν, Τζέρεμι Ντέιβις και η 29χρονη Ράιλι Κίου, η οποία είναι εγγονή του θρύλου Έλβις Πρίσλει και έχει παίξει το 2017 στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Netflix “The Discovery” πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Ρούνι Μάρα.

O Τζακ, ένας κατά συρροή δολοφόνος, περιγράφει τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του, τους φόνους που έχει διαπράξει στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, οι οποίοι τον καθόρισαν και τον ολοκλήρωσαν.

«Για πολλά χρόνια γύριζα ταινίες για καλές γυναίκες, τώρα έφτιαξα μια ταινία για έναν διαβολικό άνδρα», δήλωσε ο πάντα ανατρεπτικός Λαρς φον Τρίερ, δημιουργός ταινιών όπως το «Δαμάζοντας τα κύματα», «Οι Ηλίθιοι» και «Dogville».

Eνδεχομένως να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Διάρκεια: 155 λεπτά.

Θα υπάρξει Sneak preview προβολή το: Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στις 22.00, στο Ιντεάλ (Πανεπιστημίου 46, στην Αθήνα).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ