Το κάρμα, το παρκούρ κι η ταινία μικρού μήκους με φόντο την Πάτρα - O 20χρονος δημιουργός της, από την Ινδία, μιλά στο thebest.gr

Ο 20χρονος σήμερα Karan Prasher από την Ινδία, από μικρός ονειρευόταν να μπει στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και με τα δικά του μάτια και τα δικά του πλάνα, να λέει ιστορίες. Από πιτσιρικάς με φτωχά τεχνικά μέσα, αλλά με πλούσια φαντασία, ξεκίνησε να κινηματογραφεί. Αρχικά με το κινητό, δημιουργούσε βιντεάκια και πειραματίστηκε αρκετά, πριν φτάσει στην πρώτη ολοκληρωμένη ταινία μικρού μήκους, με τίτλο « Wait for it - Karma is a b*tch».

Της Ελευθερίας Μακρυγένη

Η ταινία μικρού μήκους αναδεικνύει την ομορφιά της Πάτρας, την πόλη στην οπoία μένει από την ηλικία των 8 ετών, καθώς και τη φρέσκια ματιά του δημιουργού της. Ένας νεαρός , που λατρεύει το παρκούρ, δίνει τη δική του «μάχη» με τον χρόνο, προκειμένου να φτάσει έγκαιρα στο ραντεβού με την αγαπημένη του. Θα τα καταφέρει; Θα τον βοηθήσει το κάρμα; διαβάζουμε στην περιγραφή του φιλμ. Σκάλες Πατρέως, Ηφαίστου, Γεροκωστοπούλου, Τριών Συμμάχων μέσα από τη ματιά του Karan (@imkarran στο instagram imkarranστο youtube), ο οποίος έκανε το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Ο Karan λέει στο thebest.gr πως στόχος του ήταν αφενός να προβάλει την πόλη της Πάτρας και αφετέρου το παρκούρ. Ο νεαρός που παίζει στην ταινία, ο Χρήστος Κριλής, είναι παρκουρίστας, τον οποίο γνώρισε το 2015, όταν προέβαλε στο κανάλι που διατηρεί στο youtube, συνεντεύξεις νέων παιδιών που έχουν κάποιο ταλέντο, που κυνηγούν τα όνειρά τους.

Βασικός του στόχος όμως είναι να στρέψει την τέχνη στους νέους και τους νέους στις ταινίες μικρού μήκους, που ούτως ή άλλως ανέκαθεν είχαν περιορισμένο κοινό.

«Ξεκινήσαμε με μηδέν budget . Η ιδέα μου ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ξεκινήσαμε τις λήψεις τον Φεβρουάριο. Πήρε πολλές ώρες και ημέρες για να το ολοκληρώσουμε γιατί έπρεπε να συνδυάσουμε και τα προγράμματά μας» λέει ο Karan, ο οποίος πήρε την κάμερα στο χέρι και άρχισαν.

Στο φιλμάκι παίζουν επίσης οι: Μάνια, η Ανδριάννα και ο Πάνος. Η μουσική είναι του Pankaj Udhaas.

Δείτε το

Ήδη έχει ολοκληρώσει και τη δεύτερη ταινία μικρού μήκους , η οποία θα ανέβει στο youtube στο τέλος Οκτωβρίου. Και αυτή είναι γυρισμένη στη Πάτρα. Πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά είναι μια νεαρή κοπέλα και οι αγωνίες της. Η αναζήτηση του έρωτα, τα άγχη για τα μαθήματα του Πανεπιστημίου και η αλλοίωση του εαυτού , έτσι όπως προβάλλεται στα social media.

H ιστορία του Karan

O Karan είναι μόλις 20 ετών και βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Πάτρα από τα 8 χρόνια του. Εδώ έμαθε να γράφει και να μιλά άπταιστα Ελληνικά, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Ινδικά δεν γνωρίζει να γράφει, παρά μόνο να μιλά. Αρχικά ήρθε ο πατέρας του στη χώρα μας και εν συνεχεία ο ίδιος με τη μητέρα του.

«Δεν με δυσκόλεψαν καθόλου τα Ελληνικά. Σε ένα χρόνο έμαθα να γράφω και να μιλάω. Είχα πολύ υποστήριξη και στο σχολείο και από ανθρώπους εκτός». Σήμερα είναι δευτεροετής φοιτητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας.

Ο Κaran έχει ακόμα επαφές με παιδιά που βρέθηκαν στα ίδια θρανία , στην πρώτη τάξη του Δημοτικού και χωρίς περιστροφές απαντά πως δεν βίωσε ποτέ του ρατσισμό.

«Με ρωτάνε πολλές φορές αν γνώρισα ρατσιστική συμπεριφορά και η αλήθεια είναι πως όχι. Πολλοί μάλιστα δεν με πιστεύουν, αλλά εμένα με δέχτηκαν πολύ καλά και στο σχολείο και εκτός. Δεν ξέρω καθόλου τι είναι ρατσισμός. Στην Ελλάδα θεωρώ πως ο ρατσισμός είναι πολύ μικρός και σίγουρα σε δέχονται καλύτερα εδώ , σε σχέση με άλλες χώρες, ειδικά αν και εσύ είσαι σωστός».

Iνδία και Ελλάδα

Από τη φιλοσοφία της Ινδίας κρατά τον σεβασμό, την πίστη του στο κάρμα και το να βλέπεις τα πράγματα με άλλη ματιά, ώστε να καλυτερεύεις τη ζωή σου, μας αναφέρει. Από την Ελλάδα κρατά την τέχνη, το θέατρο που γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα. Λάτρης της αρχαίας ελληνικής φολοσοφίας και της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, ψάχνει κάτι από την δεύτερη, για να δώσει ως τίτλο στη νέα του ταινία.«Τα αρχαία Ελληνικά και η φιλοσοφία ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα».

Ο Κaran είναι ένας νέος που διαβάζει πολύ, του αρέσει να μαθαίνει καινούρια πράγματα και να συζητά γι΄αυτά. Και είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει να κινηματογραφεί. Όταν τον ακούσεις να μιλά καταλαβαίνεις αμέσως τον ενθουσιασμό του για τη ζωή και τη δημιουργία και διακρίνεις την ευγνωμοσύνη, που τον διακατέχει , για την υποστήριξη που έχει δεχτεί, από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Θυμάται εξάλλου και μιλά με χαρά για το γεγονός ότι το 2015, στο σχολείο του, είχαν προβάλει ταινία του.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους

https://www.youtube.com/user/TheMixtvideos

https://www.youtube.com/KpEditionFilms