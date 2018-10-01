Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

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Κηδείες - Πένθη


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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙA

 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

(ΕΤΩΝ 88)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙA

 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου & ώρα 3:30 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Κομπιγαδίου Ερυμάνθου.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΜΠΕΚΙΡΗ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 01/10/2018 19:36

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/501963?skip_cache=yes

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