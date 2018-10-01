Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου & ώρα 3:30 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Κομπιγαδίου Ερυμάνθου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΜΠΕΚΙΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.