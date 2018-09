Ολοκληρώνονται το σαββατοκύριακο οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας - Η ταινία λήξης είναι «Ο Κύριος & το Όπλο»

Η νέα ταινία «Ο Κύριος & το Όπλο» που λογίζεται ως το κινηματογραφικό αντίο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα είναι η ταινία λήξης των 24ων Νυχτών Πρεμιέρας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στην Τελετή Λήξης του 24ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21:00 στο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου ενώ θα ακολουθήσει το πάρτι λήξης στο Six D.o.g.s στο Μοναστηράκι.

O οριστικός αποχαιρετισμός του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην υποκριτική (αν και ο ίδιος είπε «ποτέ μην λες ποτέ») συναντά το κινηματογραφικό «αντίο» που του αξίζει, χάρη στην ταινία «Ο Κύριος και το Όπλο» (από 4/10 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή Odeon), ένα γοητευτικό και σκηνοθετημένο με μπρίο περιπετειώδες φιλμ από τον Ντέιβιντ Λόουερι (των ατμοσφαιρικών «A Ghost Story» και « Ain’t them Bodies Saints» καθώς και του ριμέικ του «Ο Πιτ και ο δράκος του» της Ντίσνει).

Ο Ρέντφορντ υποδύεται στο «Τhe Old Man & the Gun» που ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ σε 5 αίθουσες την Παρασκευή 28/9 (θα ανοιχθεί σε πολύ περισσότερες αίθουσες από τις 5/10/2018) τον Φόρεστ Τάκερ, τον άνθρωπο που δραπέτευσε από τη φυλακή σε ηλικία 70 χρονών, αλλά συνέχισε να οργανώνει ληστείες.

Ο Φόρεστ Σίλβα «Γούντι» Τάκερ γεννήθηκε το 1920 και πρωτομπήκε στη φυλακή σε ηλικία 15 χρονών. Κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή 18 επιτυχημένες φορές, ενώ έκανε άλλες 12 απόπειρες. Το 2003, ένα χρόνο πριν πεθάνει, το New Yorker αφιέρωσε ένα άρθρο με τον τίτλο «The Old Man and the Gun», που περιέγραφε την τελευταία ληστεία τράπεζας του Τάκερ. Αν και στην ηλικία των 79 χρονών, ο Τάκερ είχε ληστέψει 4 τράπεζες της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί για 13 χρόνια. Πέθανε στις 29 Μαΐου 2004 στη φυλακή. Αυτό λοιπόν το φιλμ που ήδη συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικές κριτικές στις ΗΠΑ κάνοντας λόγο για ερμηνεία βιρτουόζου από τον Ρέντφορντ, φαίνεται να είναι το γλυκόπικρο αντίο του στην υποκριτική.

Με καριέρα που μετρά έξι δεκαετίες και συμμετοχές σε μερικές από τις καλύτερες ταινίες του σινεμά, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας Ρέντφορντ, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος του από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα στην στήριξη του ανεξάρτητου Αμερικανικού κινηματογράφου μέσω του Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα.

Οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας ολοκληρώνονται την Κυριακή 30/9/2018. Από το πρόγραμμα της τελευταίας μέρας ξεχωρίζουμε το φιλμ «Η Διαπαιδαγώγηση της Κάμερον ποστ» με την Κλόε Γκρέις Μόρετζ που τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας φέτος στο Σάντανς (στην αίθουσα Άστορ στις 20.00), την Γαλλική retrosexual αστυνομική κωμωδία «Στάση Πιγκάλ» με τους Γκιγιόμ Κανέ και Ζιλ Λελούς (την Κυριακή στις 22.00 στο Ιντεάλ) αλλά και το «Wildlife» του Πολ Ντέινο με τους Τζέικ Γκίλενχαλ και Κάρει Μάλιγκαν (στις 22.00 στο Odeon Όπερα 1).

Ακόμα το αφιέρωμα στον Γιώργο Πανουσόπουλο και τον Πάβελ Παβλικόφσκι ολοκληρώνεται την Κυριακή με την προβολή της «Τεστοστερόνης», φιλμ του 2004 σε σκηνοθεσία του Πανουσόπουλου (στις 18.00 στο Ιντεάλ) και της τιμημένης με Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας «Ida» του Παβλικόφσκι, στο Ιντεάλ στις 20.00.

Το Σάββατο 29/9 μία σινεφίλ επιλογή του προγράμματος των 24ων Νυχτών Πρεμιέρας είναι και το φιλμ «Καρτ ποστάλ απ’ το Λονδίνο» σε σκηνοθεσία Στιβ ΜακΛιν με κεντρικό ήρωα έναν καλοκάγαθο νεαρό που μυείται στον κόσμο του Λονδρέζικου πληρωμένου έρωτα (προβολή στις 22.30 στο Odeon Όπερα 1 στην οδό Ακαδημίας).

Οι φωτ. είναι από το cinemagazine.gr

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ