Έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες πριν τα Χριστούγεννα ο «Bumblebee»

Κάθε ήρωας έχει μια αρχή. Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 λίγο πριν τα Χριστούγεννα αμζί με την έξοδο του στις αίθουσες των ΗΠΑ, θα βγει και στην Ελλάδα σε διανομή της Odeon η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Bumblebee» που θα δούμε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Κυνηγημένος το έτος 1987, ο Bumblebee βρίσκει καταφύγιο σε μια μάντρα με παρατημένα αυτοκίνητα σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Καλιφόρνια. Η Τσάρλι (στο ρόλο η Χέιλι Στάινφελντ), λίγο πριν κλείσει τα 18 και ενώ αναζητά τη θέση της σε αυτό τον κόσμο, ανακαλύπτει τον Bumblebee χτυπημένο και γεμάτο σημάδια. Καθώς η Τσάρλι τον επισκευάζει, συνειδητοποιεί ότι αυτό που έχει απέναντι της δεν είναι ένας συνηθισμένος κίτρινος Σκαραβαίος.

Παίζουν ακόμα οι John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker και Pamela Adlon. Όπως διαβάσαμε, είναι ένα φιλμ πρίκουελ των «Transformers» του 2007 και το 1ο live-action Transformers φιλμ που δεν φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Michael Bay, ο οποίος πάντως είναι κι εδώ παραγωγός.

Το σχετικό διαφημιστικό πόστερ του φιλμ ήδη φιγουράρει στο φουαγιέ των Odeon Veso Mare στην Πάτρα.

Την ταινία έχει σκηνοθετήσει ο 45χρονος Αμερικανός Travis Andrew Knight, ο οποίος έχει δουλέψει ως βασικός animator για το στούντιο Laika της τεχνικής stop-motion animation. Έχει σκηνοθετήσει πρόπερσι το φιλμ «Kubo and the Two Strings» που ήταν υποψήφιο για 2 Όσκαρ, καλύτερης ταινίας animation και καλύτερων οπτικών εφέ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ