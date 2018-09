Ανοίγει τις πόρτες του το νέο εντυπωσιακό ιατρείο του Πλαστικού Επανορθωτικού Χειρουργού Μιλτιάδη Λάγιου, στο κέντρο της Πάτρας

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00 εγκαινιάζεται το νέο Ιατρείο του Πλαστικού Επανορθωτικού Χειρουργού Μιλτιάδη Λάγιου στην Πάτρα (παράρτημα ιατρείου Αθηνών - Κολωνάκι). Ο Μιλτιάδης Λάγιος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απέκτησε τον τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας της Πλαστικής χειρουργικής το 2001 από το τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Μικροχειρουργικής και Κέντρου Εγκαυμάτων του Π. Γ. Ν. Α. " Γεώργιος Γεννηματάς". Διετέλεσε Επιμελητής στο τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Ερρίκος Ντυνάν".

Από το 2005 έως και σήμερα είναι Πλαστικός Χειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και διατηρεί Ιατρείο επί της οδού Βασ. Σοφίας 65 – Κολωνάκι Αθήνα. Υπότροφος από το Mediterranian Club for Burns and Fire Disasters στο Cyvic Hospital Italy.

Ο Μιλτιάδης Λάγιος είναι μέλος :

Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής, ESPRAS, European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, ISPRAS, International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρεία, Ειδικότερα ασχολείται με : Αισθητική χειρουργική, Εγκαύματα, θεραπεία και αποκατάσταση, Επανόρθωση μετά από ατυχήματα και μετά από ακρωτηριασμούς, Καλοήθεις και κακοήθεις όγκους δέρματος ( υπήρξε μέλος της ομάδας μελανώματος και μελαγχρωστικών σπίλων δέρματος του Π. Γ. Ν. Α. "Γεώργιος Γεννηματάς", Μικροχειρουργική, Εκ γενετής ή επίκτητες δυσμορφίες δέρματος και μαλακών μορίων.

Info:

Διεύθυνση: Κορίνθου 211 & Ζαίμη, Πάτρα / 1ος όροφος

Τηλ.: 210. 7212202 – 6932. 379193 – 6932. 007911