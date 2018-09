Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον Κέβιν Σπέισι στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Σε συνέντευξή της στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, η Βρετανίδα ηθοποιός Τζούντι Ντεντς αναφέρθηκε στον πολυσυζητημένο Αμερικανό ηθοποιό Κέβιν Σπέισι χαρακτηρίζοντας τον ως «καλό φίλο» και «υπέροχο ηθοποιό».

Οι κατηγορίες εναντίον του Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση ήταν από αυτές που είχαν τον πιο άμεσο αντίκτυπο στην καριέρα του ηθοποιού, ανάμεσα σε όλες τις ανάλογες αποκαλύψεις της προηγούμενης χρονιάς, οδηγώντας στην άμεση απόλυσή του από το τηλεοπτικό χιτ «House of Cards» και στην ακόμα πιο πολυσυζητημένη αντικατάστασή του από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στο «All the Money in the World» του Ρίντλεϊ Σκοτ που παίχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 και στην Ελλάδα (να θυμίσουμε πως η ταινία γυρίστηκε από την αρχή πετώντας το υλικό που υπήρχε με τον Κέβιν Σπέισι).

Η Τζούντι Ντέντς που είχε συνεργαστεί με τον Σπέισι στην ταινία «Ναυτιλικά νέα», ανέφερε τα εξής:

«Δεν μπορώ να εγκρίνω, με οποιονδήποτε τρόπο, το γεγονός ότι –ότι κι αν έχει κάνει–αρχίζουμε να τον αφαιρούμε από τις ταινίες. Υποτίθεται ότι θα κάνουμε αυτό που έγινε όταν αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ; Αυτό θα κάνουμε μέσα στην ιστορία; Θα πάμε πίσω στην ιστορία και οποιοσδήποτε συμπεριφέρθηκε άσχημα με κάποιον τρόπο, ή παρέβη το νόμο, ή διέπραξε κάποιο αδίκημα, πρόκειται πάντα να κόβονται; Θα τους αποβάλλουμε από την ιστορία μας; Δεν ξέρω».

Η Ντεντς όπως αναφέρει το flix.gr σε ανάρτηση του, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους του χώρου, μαζί με τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους στην αφαίρεση του Κέβιν Σπέισι από την ταινία. «Δεν γνωρίζω τις συνθήκες του τι έχει συμβεί, αλλά, παρ’ όλα αυτά, είναι, και ήταν, ένας υπέροχος ηθοποιός»

Μιλώντας για τον Κέβιν Σπέισι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου παρευρέθηκε για να παραλάβει τιμητικό βραβείο και να παρουσιάσει την καινούργια της ταινία, «Red Joan», η Τζούντι Ντενς τον περιέγραψε επίσης ως «καλό φίλο». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «ανεκτίμητη παρηγοριά» που της προσέφερε ο Σπέισι στα γυρίσματά του «The Shipping News – Ναυτιλιακά Νέα» (2001) του Λάσε Χάλστρομ, στο οποίο συμπρωταγωνιστούσαν οι δύο ηθοποιοί, καθώς η Ντεντς είχε χάσει τον σύζυγό της αμέσως πριν ξεκινήσει να δουλεύει στο φιλμ.