Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 159

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 159

Δύμης

14:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

Παραλίας

14:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 

Ρίου

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

 

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851

 

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/09/2018 09:38

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/501274

thebest.gr © 2018

Life&the City
Τα τριήμερα και οι αργίες για το υπόλοιπο της σαιζόν... μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019Για να προετοιμαστείτε καταλλήλως...
Τα τριήμερα και οι αργίες για το υπόλοιπο της σαιζόν... μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019
Αθλητισμός
Ο κρυμμένος θησαυρός του Γιώργου ΝικητόπουλουΟ μεγάλος κρυμμένος θησαυρός του Γιώργου Νικητόπουλου
Ο κρυμμένος θησαυρός του Γιώργου Νικητόπουλου
Culture
Πάτρα: Για 5η χρονιά η Κοινο_Τοπία θα λειτουργήσει χορωδίαΜε μαέστρο τη Λίνα Γερονίκου
Πάτρα: Για 5η χρονιά η Κοινο_Τοπία θα λειτουργήσει χορωδία


Φαρμακεία
Πολιτική
Στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Εργασίας ο Πελετίδης - Τα θέματα συζήτησης Ανάμεσά τους και ζητήματα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας
Στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Εργασίας ο Πελετίδης - Τα θέματα συζήτησης
Κοινωνία
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα ΝαυτιλίαςΓιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Αγορά
Πάτρα: Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την Διαμεσολάβηση Ως Εργαλείο στις Επιχειρηματικές Σχέσεις και τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις
Πάτρα: Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την Διαμεσολάβηση



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του 31χρονος φοιτητής- Τον βρήκαν οι γονείς του που τον αναζητούσαν- ΦΩΤΟ Πάτρα: Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του 31χρονος φοιτητής- Τον βρήκαν οι γονείς του που τον αναζητούσαν- ΦΩΤΟ
Τα τρία σημεία "κλειδιά" της Μίνι Περιμετρικής- Τι έδειξε η πρώτη καθημερινή ημέρα στο νέο δρόμο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ Τα τρία σημεία "κλειδιά" της Μίνι Περιμετρικής- Τι έδειξε η πρώτη καθημερινή ημέρα στο νέο δρόμο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
«Ζαχαρία πού πας; Μιλάω, δεν μ΄ακούς;» - Οδύνη στην Κηδεία του Ζακ Κωστόπουλου - Του πέταξαν χρυσόσκονη «Ζαχαρία πού πας; Μιλάω, δεν μ΄ακούς;» - Οδύνη στην Κηδεία του Ζακ Κωστόπουλου - Του πέταξαν χρυσόσκονη
Κοντά στο σχολείο τους κρατούνταν οι δυο 11χρονοι που είχαν απαχθεί στην Κύπρο – «Έμοιαζαν ναρκωμένα» – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Κοντά στο σχολείο τους κρατούνταν οι δυο 11χρονοι που είχαν απαχθεί στην Κύπρο – «Έμοιαζαν ναρκωμένα» – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Στο χειρουργείο ο Αντώνης Ρέμος, λίγο μετά τον γάμο του - ΦΩΤΟ Στο χειρουργείο ο Αντώνης Ρέμος, λίγο μετά τον γάμο του - ΦΩΤΟ
Δυτική Αχαΐα: Θλίψη για τον απρόσμενο θάνατο του Παναγιώτη Γκοτσόπουλου Δυτική Αχαΐα: Θλίψη για τον απρόσμενο θάνατο του Παναγιώτη Γκοτσόπουλου
Εντοπίστηκε η 67χρονη Σωτηρία Καϊάφα – Είχε εξαφανιστεί χθες από την Κρήνη Εντοπίστηκε η 67χρονη Σωτηρία Καϊάφα – Είχε εξαφανιστεί χθες από την Κρήνη
Έρχεται ο "Ξενοφών" και φέρνει 10 Μποφόρ στην Πάτρα αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας Έρχεται ο "Ξενοφών" και φέρνει 10 Μποφόρ στην Πάτρα αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Η Πατρινή Ελένη Διγενοπούλου - Ζαφειροπούλου αγόρασε το εμβληματικό κτίριο Μαραγκόπουλου Η Πατρινή Ελένη Διγενοπούλου - Ζαφειροπούλου αγόρασε το εμβληματικό κτίριο Μαραγκόπουλου
Πάτρα: Έλυσε το κυκλοφοριακό ο τροχονόμος στα Ταμπάχανα Πάτρα: Έλυσε το κυκλοφοριακό ο τροχονόμος στα Ταμπάχανα