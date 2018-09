Το «Τρίτο Έγκλημα» του Χιροκάζου Κόρε-Έντα, έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες

Η εταιρεία διανομής One from the Heart θα παρουσιάσει στις αίθουσες, την ταινία του βραβευμένου φέτος με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών Χιροκάζου Κόρε-Έντα - Hirokazu Kore-Eda, «Το Τρίτο Έγκλημα - The Third Murder».

Το δικαστικό δράμα από την Ιαπωνία έκανε την πρεμιέρα του στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας το 2017, και συνέχισε τη φεστιβαλική του πορεία στα Φεστιβάλ Τορόντο, Σαν Σεμπαστιάν, Ζυρίχης, Μουμπάι, Βιέννης ανάμεσα σε άλλα, ενώ έχει διανεμηθεί με επιτυχία σε όλο τον κόσμο αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Η ταινία επιπλέον κέρδισε 6 βραβεία της Ιαπωνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ανάμεσα τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Ο επιτυχημένος δικηγόρος Σιγκεμόρι αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Μισούμι, κατηγορούμενου για φόνο και κλοπή, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και για έναν άλλο φόνο πριν τριάντα χρόνια. Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Σιγκεμόρι την υπόθεση είναι μικρές αφού ο πελάτης του ομολογεί ελεύθερα την ενοχή του, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί. Καθώς διερευνά όλο και πιο βαθιά την υπόθεση, μελετώντας τις καταθέσεις της οικογένειας του θύματος και του ίδιου του Μισούμι, ο συνήθως σίγουρος Σιγκεμόρι αρχίζει να αμφιβάλλει για το αν ο πελάτης του είναι ο πραγματικός δολοφόνος.

Ο Κόρε-Έντα εντυπωσιάζει εδώ σε μια ολότελα διαφορετική ταινία από ό,τι μας έχει συνηθίσει, σκηνοθετώντας ένα κλειστοφοβικό, σκοτεινό Ντοστογιεφσκικό δράμα γεμάτο ηθικά διλλήματα και ανατροπές, όπου ο κάθε χαρακτήρας διεκδικεί τη δική του εκδοχή της αλήθειας και δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα η ταινία υπονομεύει κάθε βεβαιότητα πάνω στη σχέση του εγκλήματος και της δίκαιης τιμωρίας του, συνιστώντας παράλληλα ένα δριμύ κατηγορώ απέναντι στην θανατική ποινή, η οποία, αξίζει να σημειώσουμε, είναι ακόμη σε ισχύ στην Ιαπωνία.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μισούμι συναντάμε τον Γιακούσο Κότζι (Yakousho Koji) έναν από τους σπουδαιότερους και πιο καταξιωμένους Ιάπωνες ηθοποιούς. Ήταν ο πρωταγωνιστής στην ταινία Το Χέλι (Unagi / The Eel) του Shohei Imamura που είχε κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1997, ενώ πιο πρόσφατα τον είδαμε στην ταινία Βαβέλ του Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιαρίτου, σε ταινίες του Τακάσι Μίκε και του Κιγιόσι Κουροσάβα, αλλά και στην ταινία Οι Αναμνήσεις μιας Γκέισας.

Ο Φουκουγιάμα Μασαχάρου (Fukuyama Masaharu) στον ρόλο του δικηγόρου μας είναι γνωστός ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Χιροκάζου Κόρε-Έντα Πατέρας και Γιος, ενώ είναι επίσης φωτογράφος, συνθέτης και καταξιωμένος τραγουδιστής στη χώρα του, διατηρώντας από το 2011 το ρεκόρ των μεγαλύτερων πωλήσεων δίσκων στην Ιαπωνία.

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Πρωτίστως, ήθελα να απεικονίσω τη δουλειά ενός δικηγόρου σωστά. Μιλώντας με δικηγόρους, μου είπαν την εξής φράση: «Το δικαστήριο δεν είναι το μέρος όπου προσδιορίζεται η αλήθεια». Είπαν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να γνωρίζει όλη την αλήθεια. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και ύστερα αποφάσισα ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε θέλω να κάνω μια ταινία για ένα δικαστικό δράμα όπου η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται.

Συνήθως μια ταινία φτάνει στην αλήθεια στο τέλος. Ωστόσο με αυτή την ταινία, μόνο η δικαστική διαδικασία ολοκληρώνεται, ενώ οι χαρακτήρες δεν βλέπουν την αλήθεια. Δείχνει ότι η κοινωνία παραβλέπει ένα ατελές σύστημα που δεν μπορεί να επιβιώσει παρά μόνο αν οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν την αλήθεια.

Με την ταινία Το Τρίτο Έγκλημα ήθελα να ακολουθήσω μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες μου, και να μην αντλήσω στοιχεία από τις προσωπικές εμπειρίες μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορώ να αναλάβω νέες προκλήσεις, και γι’ αυτό ήταν μεγάλη χαρά για μένα να εργαστώ σε μια ταινία είδους τώρα.

Έγραψαν για την ταινία:

«Η πιο ξεχωριστή ταινία του Ιάπωνα δημιουργού είναι μια γοητευτική και εγκεφαλική ταινία είδους[…]. Ένα παζλ που καθηλώνει». GUARDIAN

«Μια περίπλοκη και συναρπαστική διερεύνηση της αλήθειας, μυστηριώδης και όμορφη[…]. Η απόλυτη κομψότητα της μουσικής είναι ένας υπόγειος τρόπος εναλλαγής της ατμόσφαιρας». «Καθαρότητα της σκέψης και ακρίβεια στην εικόνα». «Εντυπωσιακή ομορφιά». THE HOLLYWOOD REPORTER

«Ο Ιάπωνας σκηνοθέτης καταπιάνεται για πρώτη φορά με το δικαστικό θρίλερ, διανθίζοντας το με στοιχεία από τα οικογενειακά δράματα που γνωρίζει τόσο καλά. Μια εκπληκτική επιτυχία». L’Humanité

«Με αυτό το σκοτεινό δράμα ο Ιάπωνας Κόρε-Έντα απομακρύνεται από τα γνωστά θέματά του γύρω από την οικογένεια, υπογράφοντας ένα φιλμ νουάρ με υπέροχη σκηνοθεσία, ειδικά στις σκηνές στο επισκεπτήριο, με ένα καταπληκτικό δίδυμο ερμηνευτών». Le Parisien

«Στα οικογενειακά χρονικά που είναι οικεία στον σκηνοθέτη, η κομψότητα και η γαλήνη συχνά κρύβουν νευρώσεις, αγωνίες και σκληρότητα. Στην ταινία Το Τρίτο Έγκλημα, συμβαίνει το αντίθετο: Ο Χιροκάζου Κόρε-Έντα καταφέρνει να εμφυσήσει με μικρές πινελιές τρυφερότητα και ευαισθησία σε αυτή την τόσο σκοτεινή ιστορία». Télérama.