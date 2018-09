Πρωτιά στο εγχώριο box office για τον Ρόουαν Άτκινσον με το «Ο Johnny English Ξαναχτυπά»

O Βρετανός κωμικός Ρόουαν Άτκινσον με την αστεία εκδοχή του…Τζέιμς Μποντ «Ο Johnny English Ξαναχτυπά» έκανε το θαύμα του στο Ελληνικό box office κατακτώντας το περασμένο 4ήμερο, 20-23/9/2018 άνετα την 1η θέση με κοντά 28.500 εισιτήρια σε 98 αίθουσες πανελλαδικά.

Το φιλμ διανομής UIP δυστυχώς δεν ήρθε και στην Πάτρα παρότι είχαμε δει διαφήμιση του. Στη 2η θέση όπως είδαμε στον πίνακα των εισιτηρίων από το σάιτ flix.gr, κρατήθηκε η εμπορικότατη «Καλόγρια» που στη 3η της εβδομάδα ήδη έφτασε τα 200.000 εισιτήρια (παίζεται και «σκίζει» και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare). «Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο - The House with a Clock in Its Walls» σε σκηνοθεσία Ιλάι Ροθ και παραγωγή του «παραμυθά» του Χόλυγουντ Στίβεν Σπίλμπεργκ που ήρθε 1ο στο Αμερικάνικο box office το περασμένο τριήμερο 21-23/9/2018, ξεκίνησε ικανοποιητικά και στην Ελλάδα κόβοντας σε 57 αίθουσες πανελλαδικά, κοντά στα 9.000 εισιτήρια.

Το πρόβλημα πάντως με την συγκεκριμένη, αρκετά διασκεδαστική ταινία με τον πιτσιρικά Όουεν Βακάρο και τους Τζακ Μπλακ και Κέιτ Μπλάνσετ σε κέφια, είναι πως δεν είναι ακριβώς παιδική αλλά ούτε και ακριβώς ενήλικη ενώ το χιούμορ λίγο το παρατραβάει και γίνεται και…μακάβριο. Η ταινία που παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, έχει βγει σε διανομή της Odeon. Όσο για τη νέα ταινία του βετεράνου Έλληνα κινηματογραφιστή Γιώργου Πανουσόπουλου, «Σ' Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει» (ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» πως «είναι συναρπαστικό το να ζούμε»), έκοψε σε 11 αίθουσες πανελλαδικά, περίπου 1500 εισιτήρια στο 4ήμερο της πρεμιέρας της και ενδεχομένως να κρατηθεί και να πάει καλύτερα στη 2η εβδομάδα της.

Το «The Equalizer 2» με τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον σε 47 αίθουσες πανελλαδικά έκοψε 6.500 εισιτήρια φτάνοντας σε 2 εβδομάδες τα 35.000 ενώ σε preview προβολές η νέα παιδική ταινία animation «Ο Μικροπόδαρος - Smallfoot» (με τη φωνή του Τσάνινγκ Τέιτουμ στην πρωτότυπη Αμερικάνικη κόπια), σε 63 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 5.568 εισιτήρια το σαββατοκύριακο. Θα το δούμε και στα Odeon Veso Mare από τις 27/9 που θα βγει κανονικά στις αίθουσες.

Όσο για τον «Κυνηγό – Τhe Predator» του Σέιν Μπλακ που στις ΗΠΑ έχει ήδη ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια δολάρια, στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες έχει πιάσει τα 18.000 εισιτήρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ