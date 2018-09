Αυλαία για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Δημιουργίες εμπνευσμένες από την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα από τον οίκο Armani, η Μόνικα Μπελούτσι και η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί στην πασαρέλα του Dolce & Gabbana, η επιστροφή της Fila, ενός μεγάλου ονόματος στην αθλητική ένδυση. Και η αυλαία έπεσε για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Στον Dolce & Gabbana, το DNA του οίκου και η εξέλιξή του ήταν η κεντρική ιδέα της νέας κολεξιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2019.

Μια κληρονομιά πλούσια και εκλεκτική την οποία ενσάρκωσαν σε ζωντανό πίνακα στην έναρξη του ντεφιλέ η Μόνικα Μπελούτσι η οποία εμφανίστηκε με μαύρο με μεγάλα λευκά πουά φόρεμα, μια εμφάνιση που παρέπεμπε στη Σικελία και η Κάρλα Μπρούνι με μπροκάρ κοστούμι που παρέπεμπε στο μπαρόκ.

Η οικογένεια Ροσελίνι, γύρω από την Ιζαμπέλα, με τα παιδιά της Ρομπέρτο και Ηλέκτρα (η τελευταία κρατούσε το μωρό της αγκαλιά ) συμβόλιζε την παράδοση, ενώ η σταρ της πασαρέλας της δεκαετίας του 1990 Εύα Χερτζίκοβα, με μαύρο μεταξωτό φόρεμα, αντιπροσώπευε τη χειροτεχνία.

"Αυτή η οικογένεια που παρουσιάσαμε είναι η ιστορία μας από το 1984 έως σήμερα", δήλωσε ο Στέφανο Γκαμπάνα στο τέλος του ντεφιλέ.

Όλες οι επιρροές του οίκου εκπροσωπήθηκαν φύρδην μίγδην, σε μια έκρηξη χρωμάτων, υλικών, σχεδίων και στιλ. Και τα μοντέλα συμβόλιζαν επίσης την ποικιλομορφία: γυναίκες γεμάτες, κοντές, ψηλές, μητέρες με την κόρη τους, ζευγάρια που κρατιούνται χέρι χέρι, σταρ του Instagram ή επιφανείς άγνωστοι.

Ο υδρόβιος Armani

Μετά το εντυπωσιακό ντεφιλέ του Emporio Armani την Πέμπτη στον διάδρομο του αεροδρομίου Λινάτε του Μιλάνου, ο μαέστρος Τζόρτζιο Αρμάνι επέστρεψε στο αρχηγείο του στο Μιλάνο για να παρουσιάσει απολύτως λιτά τη νέα του κολεξιόν.

Με τίτλο "το σχήμα των χρωμάτων" το ντεφιλέ ανακοινώνει το μανιφέστο του σχεδιαστή όπου "τα συναισθήματα γίνονται χρώματα, τα χρώματα καθορίζουν τα σχήματα".

Η γραμμική κομψότητα είναι εντελώς χαρακτηριστική του Αρμάνι, με χρώματα από το βασίλειο της θάλασσας στις αποχρώσεις του μπλε, του ροζ, του πράσινου παστέλ, του μεταλλικού γκρι και ελαφρές πολύχρωμες ανταύγειες που παραπέμπουν στη λαμπερή και ιριδίζουσα επιφάνεια του νερού.

Στο περιθώριο του ντεφιλέ, το Μουσείο Μόδας του οίκου εγκαινίασε την έκθεση "From one season to another" (Από τη μια εποχή στην άλλη) της φωτογράφου Σάρα Μουν, η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2019. "Πάντα εκτιμούσα ιδιαίτερα τη διαχρονική ραπτική του Αρμάνι. Και οι δυο μας αγαπάμε την πρόκληση να κάνουμε περισσότερα με όσο το δυνατόν λιγότερα και να δουλεύουμε με ή χωρίς χρώμα", δήλωσε η 76χρονη Γαλλίδα.

Άλλη μεγάλη εκδήλωση της τελευταίας ημέρας ήταν το ντεφιλέ της Fila. Η εταιρία αθλητικής ένδυσης, ηλικίας 50 και πλέον ετών, ιδιοκτησίας σήμερα κορεατικού ομίλου, παρουσίασε την κολεξιόν της στην οποία έδειχνε ότι εισάγει στο ενδυματολόγιο της τη μόδα, την πολυτέλεια και στοιχεία υψηλής ραπτικής

